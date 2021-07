Två av fyra Coop-butiker i KAK har öppnat

Två av fyra Coop-butiker i KAK har kunnat öppnat efter it-attacken mot mjukvarubolaget Kaseya, som drabbade Coops kassasystem. Coop i Arboga och Coop Östanås i Köping var däremot stängda på tisdagsförmiddagen när Bbl/AT var på plats.

– Vi vet inte när vi kan öppna. Igår delade vi ut jordgubbar utanför butiken. Vi får se om vi delar ut några färskvaror i dag, det beror på när vi kan öppna. Det behöver komma hit folk och uppdatera våra system, säger butikschefen Christoffer Hedlund.

Coops presstjänst meddelar att det, sedan ett dygn ungefär, pågår ett intensivt arbete med att installera om kassasystemen i butik efter butik.

Coop i Kungsör öppnade på måndagen.

– Vi öppnade så snart vi hade kollat av att appen funkade. Vi har prissänkt en hel del färskvaror, säger Chris Carlsson.

Sten Jonsson har precis handlat klart, via appen.

– Jag brukar betala via själutcheckningen, men det funkade via appen också. Jag laddade ner den innan jag gick in så det var ett helt nytt sätt att handla, men det gick bra.

På Coop på Nygatan i Köping tar Jonas Ek emot kunderna och hjälper dem med appen. En del kunder väljer att ladda ner den och gå in och handla, andra åker till någon annan butik.

– De är flera kunder som tycker att det låter komplicerat, men egentligen är appen väldigt smidig, säger Jonas Ek.

Det har varit en annorlunda helg på jobbet för Jonas och hans kollegor.

– När allt började i fredags trodde vi att det var något som vi kunde fixa själva. Sen insåg vi att det inte bara hade drabbat oss.

En kund som Bbl/AT träffar är bekymrad över it-attacken.

– Jag bor nära så jag brukar handla här. Det är väldigt tråkigt att sånt här händer. Datorutvecklingen är bra men den kan också ställa till problem, som i det här fallet.

För att minska svinnet delade Coop Östanås i Köping på måndagen ut färskvaror utanför butiken.

– Planen var att dela ut färskvaror mellan 16.00 och 17.30 men varorna tog slut snabbare än så, säger Helen Karlsson, butikschef.

– Den här situationen är helt ny så därför vet vi inte riktigt hur man ska hantera den. En del kommer vi bli tvungna att kasta, men mycket skänkte vi också bort igår, säger butikschefen.