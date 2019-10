Trotjänaren Kvist ny tränare för Köping: "Roligt att testa något nytt"

Den här säsongen kommer det att vara en anmärkningsvärd förändring på Köpings IS laguppställning. Klubbikonen Anders Kvist kommer inte att stå med på spelarlistan, utan i stället hittas hans namn på ledarsidan. Den främsta anledningen att han slutar som spelare är på grund av problem med ryggen.

– Jag har haft det i flera år. Jag kände redan förra året att det inte är värt det. Jag hade hellre spelat, men nu blir det så här. Det är roligt och inspirerande att gå över som tränare, säger han.

Köping har under Kvists ledning hunnit med två träningsmatcher. Det har blivit förlust i båda mot Djurgården och Nitro/Nora. Laget har inte kunnat träna på stor is, utan varvat istider i Kungsörs ishall med fyspass. Och Kvist är nöjd med vad truppen visat upp under matcherna.

– Förutsatt att vi inte varit på stor is så ser bra ut. Vi gör en bra halvlek mot Nora som är ett topplag i sin serie. Det finns en del att jobba med i det offensiva spelet rent träningsmässigt, och vi är lite i en uppbyggnadsfas.

Truppen är i nuläget ganska tunn enligt Kvist. Runt 18 spelare, men han hoppas få in några till.

– Det är svårt att rekrytera. Vi har försökt få i gång lite gamla lirare. Truppen är inte färdig, och jag har några namn som jag pratat med.

Vad har ni för målsättning inför säsongen?

– Vi har inte diskuterat vår målsättning än. Alla vill vara med i toppen, och det ska vi vara. Serien är något sämre i år, och det känns som att bara vi får med oss alla, kan det blir bra.

I nuläget finns endast en träningsmatch till inbokad, den 9 november hemma. Kvist hoppas att de ska kunna få in någon mer match. Seriepremiären är veckan därpå, den 16 november mot Stockholmslaget Helenelunds IK.