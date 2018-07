Tredje etappen av O-Ringen fulländad– så gick det för de lokala orienterarna

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 97) Ida Hallin, Surahammars SOK, 184.57 (121) 53.36, 123) Ida Larsson, Västerås SOK, 220.39 (84) 45.10

D18: 1) Anastassia Botova, Kuzmolovo, 128.23 (3) 30.12, 64) Elin Dahlmark, Västerås SOK, 191.45 (57) 41.44

H16 Kort: 1) Lucas Finskas, IF Femman, 109.38 (7) 35.20, 22) Maximilian Olofsson, Västerås SOK, 162.37 (26) 48.21

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 130.21 (4) 27.08, 15) Andreas Näslund, Västerås SOK, 155.59 (16) 29.46, 80) Sixten Törnqvist, Västerås SOK, 198.16 (99) 42.27, 88) Noa Sjöstrand, Västerås SOK, 202.14 (111) 43.59, 98) Pontus Lindgren, Västerås SOK, 207.33 (64) 36.51

H21-2: 1) Sindre Johannessen, Freidig, 160.34 (5) 31.13, 67) Martin Norrbom, Sala OK, 237.00 (31) 38.06, 98) Cristian Larsson, Köping-Kolsva OK, 281.29 (90) 50.59, 109) Johan Celander, Köping-Kolsva OK, 302.43 (85) 50.00

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 49.23 (3) 14.29, 6) Elin Palm, Västerås SOK, 56.00 (2) 14.05, 57) Frida Herbst, Västerås SOK, 82.22 (52) 21.55, 116) Selma Wickström, Arboga OK, 102.20 (165) 38.13, 144) Signe Winqvist, Norbergs OK, 116.35 (120) 29.43, 169) Gabriella Hasler, Surahammars SOK, 214.24 (180) 88.03

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 68.04 (1) 22.25, 102) Lovisa Björnberg, Västerås SOK, 183.16 (105) 70.18

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 67.37 (1) 21.57, 69) Nova Sahlén, Västerås SOK, 101.52 (84) 37.31, 80) Amanda Bäck, Arboga OK, 107.12 (78) 36.25, 97) Stella Älvegran, Västerås SOK, 116.25 (120) 47.41, 149) Vilma Thulin, Västerås SOK, 174.09 (153) 74.29

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 89.54 (1) 25.31, 79) Elvira Björnberg, Västerås SOK, 146.47 (119) 48.58, 110) Alva Wickström, Arboga OK, 171.22 (101) 45.47

D14: 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 62) Maja Ahlström, Västerås SOK, 125.10 (86) 39.53

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 98.27 (3) 25.20, 86) Elin Lindberg, Vandrarringen, 167.54 (94) 40.06, 98) Alice Helmersson, Vandrarringen, 175.36 (92) 39.47, 109) Amanda Hall, Västerås SOK, 188.06 (137) 50.56, 126) Kristina Lindgren, Västerås SOK, 201.31 (82) 38.14, 140) Rebecka Hasler, Surahammars SOK, 223.27 (134) 49.58, 159) Felicia Sahlén, Västerås SOK, 306.25 (171) 75.14

D16: Kort 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 100.00 (2) 31.40, 31) Tilde Johansson, Surahammars SOK, 222.21 (37) 69.50

D20: 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 136.11 (6) 34.06, 6) Jonna Fors, Västerås SOK, 157.29 (2) 33.01, 8) Mirjam Dalén, Sala OK, 161.22 (13) 38.17, 54) Elin Nallgård, Västerås SOK, 233.08 (49) 50.49, 71) Hanna Sundström, Västerås SOK, 288.43 (61) 54.45

D21-2: 1) Fanny Horn Birkeland, Lillehammer OK, 156.50 (27) 39.58, 15) Johanna Larsson, Köping-Kolsva OK, 180.28 (36) 40.53

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 93.53 (2) 26.58, 10) Sofie Landqvist, Köping-Kolsva OK, 121.17 (12) 32.25, 64) Sandra Burén, Köping-Kolsva OK, 160.54 (63) 44.08, 92) Rebecca Mårtensson, Köping-Kolsva OK, 182.23 (122) 63.49, 107) Ida Stödeman, Surahammars SOK, 199.40 (91) 50.09, 114) Anna Birkestål, Köping-Kolsva OK, 216.41 (118) 61.42, 115) Elin Pettersson, Surahammars SOK, 217.15 (121) 63.05

D21 Lång: 1) Maria Magnusson, Sävedalens AIK, 188.25 (7) 39.16, 30) Jenny Lindberg, Vandrarringen, 293.03 (16) 45.20

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 137.40 (2) 40.22, 10) Vanda Kuthanova, Fagersta OK, 167.27 (14) 49.41, 24) Emma Klemets, Köping-Kolsva OK, 192.02 (22) 55.40, 43) Katja Dalén, Sala OK, 244.50 (38) 65.24

D35: 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 140.30 (4) 34.54, 11) Cecilia Einarsson, Västerås SOK, 165.10 (17) 40.57, 46) Cristina Hedlund, Vandrarringen, 314.23 (46) 79.54

D35 M: 1) Karin Forsberg, KFUM Örebro OK, 130.04 (1) 40.04, 30) Cecilia Välijeesiö, Västerås SOK, 233.25 (39) 76.03

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 92.55 (1) 27.46, 29) Eva Palm, Västerås SOK, 114.05 (31) 36.10, 47) Pernilla Sahlén, Västerås SOK, 121.58 (65) 40.56, 49) Anna Lindgren, Västerås SOK, 123.32 (82) 45.14, 64) Eva Ode, Västerås SOK, 129.02 (102) 48.56, 132) Sofia Hasler, Surahammars SOK, 167.51 (119) 53.23, 155) Marie Klarin, Västerås SOK, 191.58 (157) 65.44

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 135.48 (1) 38.21, 13) Lisa Rehnman, Vandrarringen, 166.13 (2) 39.43, 39) Frida Jonforsen, Hallstahammars OK, 186.56 (52) 57.06

D45: 1) Hanne Sandstad, Freidig, 104.47 (1) 28.49, 44) Anna Zetterberg, Västerås SOK, 147.20 (89) 49.35

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 92.03 (1) 27.40, 30) Annika Sundström, Västerås SOK, 135.29 (40) 44.23, 53) Malena Ahlström, Västerås SOK, 155.01 (58) 48.03, 69) Catarina Larsson, Västerås SOK, 169.31 (70) 52.43, 72) Anna Nygård, Västerås SOK, 172.01 (101) 67.25, 74) Anna Hall, Västerås SOK, 174.39 (81) 56.12, 114) Lill Nallgård, Västerås SOK, 244.07 (118) 95.23

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 81) Inger Gunnarsson, Västerås SOK, 155.34 (41) 35.40, 90) Karin Swärd Lindberg, Vandrarringen, 163.14 (136) 51.00, 121) Petra Kolsvik, Hägersta GF, 181.47 (154) 59.09

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 97.02 (3) 29.37, 12) Pernilla Klemets, Köping-Kolsva OK, 112.31 (5) 30.38, 67) Anna Norrbom, Sala OK, 150.31 (49) 40.56, 73) Elisabet Elmertoft, Norbergs OK, 156.57 (57) 42.32, 99) Camilla Älvegran, Västerås SOK, 175.01 (94) 53.40, 140) Elisabeth Stödeman, Surahammars SOK, 231.03 (149) 97.12

D50 M: 1) Cecilia Forslund, OK Kåre, 115.47 (1) 32.38, 19) Lena Ramberg, Hallstahammars OK, 153.36 (39) 54.04, 41) Kristina Bäck, Arboga OK, 177.55 (13) 44.13, 60) Karin Johansson, Hallstahammars OK, 215.17 (58) 61.47, 70) Helena Dalén, Sala OK, 234.08 (53) 58.43

D55: 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 101.55 (1) 27.11, 14) Eva Wadman, Västerås SOK, 139.58 (21) 38.24

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 101.18 (2) 31.00, 15) Karin Profors, Köping-Kolsva OK, 131.20 (5) 34.19, 36) Ann-Louise Notstam Hjorth, Arboga OK, 149.25 (34) 46.15, 47) Annelie Spolander, Norbergs OK, 158.22 (64) 55.27, 63) Marie Larsson, Köping-Kolsva OK, 180.05 (24) 43.44, 89) Berith Larsson, Norbergs OK, 250.31 (92) 90.58

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 115.48 (1) 32.33, 22) Christina Englöf, Fagersta OK, 199.54 (29) 65.28, 31) Sylvia Broström, OK Hedströmmen, 232.07 (35) 70.43, 43) Ingela Bengtsson, Sala OK, 282.14 (43) 81.05

D60: 1) Annariitta Kottonen, Lynx, 112.27 (2) 33.42, 15) Lena Larsson, Sala OK, 144.33 (10) 40.13

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 118.39 (7) 41.15, 24) Gudrun Persson, Hallstahammars OK, 154.48 (8) 41.20, 50) Tanja-Birgit Söderström, Sala OK, 194.41 (54) 65.07

D60 M: 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 150.34 (10) 54.35, 15) Ingrid Munktelius Öhlén, Surahammars SOK, 190.56 (9) 52.41

D65: 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 110.09 (2) 31.54, 4) Britt Eriksson, Sala OK, 123.42 (1) 31.20

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 104.52 (2) 36.49, 2) Marianne Einarsson, Fagersta OK, 117.59 (9) 41.10, 15) Lena Jakobsson, Västerås SOK, 143.25 (4) 38.45, 17) Lena Hedman, Hallstahammars OK, 144.14 (21) 49.11, 41) Kristina Wåhlin, Västerås SOK, 173.51 (35) 55.40, 45) Gun Millinger, Västerås SOK, 179.18 (56) 75.52

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 14) Karin Lönn, Vandrarringen, 187.26 (22) 63.21

D70: 1) Inger Löfgren, Stora Tuna OK, 124.45 (3) 37.48, 14) Eva Kjellman, Vandrarringen, 146.21 (12) 44.07, 17) Margareta Löfqvist, Västerås SOK, 151.33 (27) 57.45, 20) Siv Frodin, Köping-Kolsva OK, 158.11 (19) 48.44

D70 M: 1) Astrid Johannesson, Helsingborgs SOK, 150.01 (1) 41.50, 5) Monica Bäckman, Fagersta OK, 170.20 (7) 50.29

D75 Kort: 1) Wiwi-Anne Nilsson, Nyköpings OK, 126.16 (4) 44.37, 9) Liz Porteous, Västerås SOK, 177.35 (9) 53.27

D80 M: 1) Birgit Haglund, OK Hedströmmen, 221.14 (1) 69.33

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 48.42 (7) 15.00, 52) Gustav Juhlin, Västerås SOK, 71.06 (50) 18.38, 73) Ludvig Juhlin, Västerås SOK, 76.22 (18) 16.26, 86) Leopold Olofsson, Västerås SOK, 82.19 (98) 23.01, 134) David Jonforsen, Hallstahammars OK, 107.35 (170) 37.31

H11: 1) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 60.58 (2) 19.21, 94) Hugo Zetterberg, Västerås SOK, 125.06 (99) 43.10, 124) Ture Holmstrand, Arboga OK, 213.40 (134) 77.19

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 58.01 (3) 18.49, 97) Erik Palm, Västerås SOK, 103.18 (129) 42.13

H13: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 83.05 (3) 22.44, 43) Vidar Nettelmark, Surahammars SOK, 114.53 (49) 33.16

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 82) Kristoffer Klarin, Västerås SOK, 120.06 (115) 41.15, 105) Arvid Eriksson, Norbergs OK, 130.51 (46) 32.55, 156) Eric Bäck, Arboga OK, 173.33 (149) 52.32, 170) Linus Hallin, Surahammars SOK, 200.50 (142) 50.17

H14 Kort: 1) Bruno Göransson, Almby IK, 72.31 (5) 24.47, 6) Arvid Jonforsen, Hallstahammars OK, 82.28 (1) 21.35, 19) Carl Sandqvist, Västerås SOK, 108.31 (15) 32.03

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 110) Lucas Ahlström, Västerås SOK, 180.58 (86) 37.49

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 8) Kalle Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 112.32 (10) 25.34, 119) Martin Sandqvist, Västerås SOK, 179.00 (106) 38.29, 135) Gustav Göransson, Arboga OK, 194.09 (163) 53.20, 142) Filip Bäck, Arboga OK, 198.33 (149) 48.02, 153) Hugo Frisk, Västerås SOK, 213.12 (168) 57.54, 161) Emil Ahlström, Västerås SOK, 230.40 (116) 40.17

H20: 1) Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK, 132.32 (1) 26.08, 63) Henrik Hamrefors, Västerås SOK, 205.57 (93) 52.10

H21: Kort-2 1) Olle Boström, Järla Orientering, 105.31 (1) 23.25, 43) Niclas Larsson, Köping-Kolsva OK, 165.31 (49) 37.23

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 188.44 (4) 33.16, 66) Anders Österlund, Västerås SOK, 247.09 (77) 42.39, 85) Kasper Westman, Västerås SOK, 259.06 (100) 46.22, 131) Hampus Westman, Västerås SOK, 340.35 (112) 48.43

H21 M: 1) Johan Kastensson, Eksjö SOK, 156.23 (17) 53.23, 20) Daniel Forsström, Köping-Kolsva OK, 205.35 (2) 42.54

H35: 1) Peter Öberg, OK Hällen, 132.17 (1) 29.52, 25) Mathias Nyström, Norbergs OK, 180.37 (8) 37.33, 42) Henrik Wickström, Västerås SOK, 204.32 (22) 39.47, 58) Michael Wickström, Arboga OK, 233.16 (49) 49.06

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 14) Lars-Erik Hasler, Surahammars SOK, 137.39 (11) 29.25, 16) Magnus Thornell, Surahammars SOK, 140.47 (28) 33.16, 24) Claes Klarin, Västerås SOK, 146.18 (58) 38.28, 35) Stefan Eriksson, Surahammars SOK, 154.18 (38) 35.25, 37) Henrik Nettelmark, Surahammars SOK, 155.52 (41) 35.50, 44) Ulf Johansson, Surahammars SOK, 161.49 (27) 33.10, 56) Stefan Bjurstedt, Surahammars SOK, 170.18 (37) 35.15, 77) Kristian Birath, Surahammars SOK, 186.27 (98) 46.40, 103) Mats-Åke Isaksson, Västerås SOK, 207.43 (73) 42.01, 112) Henrik Hallin, Surahammars SOK, 218.30 (96) 45.47, 121) Henrik Hellgren, Norbergs OK, 229.52 (124) 53.45, 141) Anders Galin, Surahammars SOK, 288.08 (130) 56.03

H35 M: 1) Tomas Soucek, Slavia Hradec Kralove, 153.40 (1) 40.01, 8) Jimmy Koivisto, Norbergs OK, 203.40 (8) 53.24

H40 Kort-2: 1) Martin Pettersson, Sävedalens AIK, 106.54 (2) 29.15

H45-2: 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 117.29 (1) 30.47, 8) Johan Ahlström, Västerås SOK, 141.45 (7) 34.19, 94) Niklas Olsson, Fagersta OK, 260.50 (76) 55.44

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 91.56 (1) 24.07, 3) Johan Sundén, Västerås SOK, 98.00 (11) 29.31, 41) Rickard Jonforsen, Hallstahammars OK, 132.31 (46) 37.01, 61) Per Holmstrand, Arboga OK, 147.03 (47) 37.06, 132) Mats Back, Fagersta OK, 219.28 (142) 74.35, 138) Johan Ericson, Fagersta OK, 238.00 (147) 84.37

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 128.58 (12) 43.51, 20) Lars Olofsson, Västerås SOK, 158.58 (10) 42.49

H50-1: 1) Per Ek, Nyköpings OK, 109.10 (1) 27.37, 25) Robert Palm, Västerås SOK, 135.00 (19) 34.44, 50) Mårten Källström, Sala OK, 154.22 (58) 43.00, 60) Anders Brinkman, Vandrarringen, 159.46 (49) 40.49, 82) Joakim Ahlström, Västerås SOK, 176.16 (70) 44.14, 94) Tomas Jonsson, Vandrarringen, 194.19 (119) 60.12, 97) Mikael Davidsson, Västerås SOK, 196.50 (101) 54.50, 109) Jan Viklund, Västerås SOK, 211.47 (105) 55.44, 124) Jörgen Dalén, Sala OK, 270.36 (133) 79.44, 125) Roger Carlsson, Västerås SOK, 270.56 (130) 74.59

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 97.30 (1) 26.30, 62) Magnus Larsson, Västerås SOK, 158.19 (39) 40.45, 82) Niclas Ahlström, Västerås SOK, 181.20 (79) 50.55, 87) Benneth Sundqvist, Köping-Kolsva OK, 185.25 (74) 50.04, 104) Peter Bäck, Arboga OK, 202.16 (117) 74.11, 120) Juha Pettersson, Surahammars SOK, 276.48 (124) 86.50, 122) Magnus Lindberg, Vandrarringen, 302.19 (125) 86.56

H55 : 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 93) Per Sundström, Västerås SOK, 173.20 (103) 45.24, 161) Per Wadman, Västerås SOK, 276.07 (140) 56.26

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 103.51 (10) 31.38, 54) Thomas Lageson, Köping-Kolsva OK, 140.17 (73) 45.05, 119) Johan Karlsson, Norbergs OK, 187.30 (122) 60.54, 133) Lars Mosslind, Vandrarringen, 204.51 (116) 59.40

H55 M: 1) Mikael Holm, IF Minken, 134.33 (1) 36.06, 3) Torsten Ramberg, Hallstahammars OK, 157.36 (4) 41.31, 20) Erik Bengtsson, Sala OK, 190.17 (10) 49.06, 34) Thomas Wiklund, Västerås SOK, 244.53 (38) 82.19

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 111.46 (1) 29.33, 11) Per-Olof Sjöström, Västerås SOK, 129.36 (12) 37.21, 62) Roland Notstam, Arboga OK, 177.24 (44) 45.50

H60 Kort: 1) Anders Johansson, Hestra IF, 108.38 (3) 29.15, 36) Mats Landqvist, Köping-Kolsva OK, 140.55 (21) 34.41, 59) Mats Birkestål, Köping-Kolsva OK, 155.21 (84) 50.46

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 145.33 (2) 44.14, 9) Mats Broström, OK Hedströmmen, 171.15 (4) 46.07, 22) Anders Göransson, Arboga OK, 226.26 (25) 76.16

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 111.54 (10) 37.49, 2) Lars Jakobsson, Västerås SOK, 119.14 (2) 34.32, 20) Jan-Eric Hellgren, Norbergs OK, 153.20 (14) 40.12, 34) Gunnar Munktelius, Surahammars SOK, 163.16 (38) 48.58, 41) Johan Källman, Norbergs OK, 167.44 (56) 52.46, 43) Göran Larsson, Sala OK, 170.12 (15) 40.27, 101) Anders Gunnarsson, Surahammars SOK, 273.19 (109) 99.56

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 97.28 (1) 27.19, 8) Ulf Kjellin, OK Hedströmmen, 115.50 (9) 33.52, 31) Peder Wickström, Arboga OK, 134.05 (39) 44.12, 70) Owe Eek, Köping-Kolsva OK, 168.01 (64) 52.15, 86) Lars Wisell, Fagersta OK, 188.14 (81) 60.24, 101) Per-Olof Einarsson, Fagersta OK, 227.34 (100) 72.54

H65 M: 1) Anders Elofsson, OK Djerf, 143.20 (1) 38.18, 11) Jan Andersson, Norbergs OK, 192.57 (19) 62.13

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 116.18 (3) 34.15, 65) Ulf Back, Vandrarringen, 182.33 (77) 57.48, 76) Tommy Wåhlin, Västerås SOK, 202.27 (95) 66.36

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 89.31 (1) 26.57, 6) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 103.07 (3) 29.34, 14) Lars-Olof Lundström, Västerås SOK, 114.05 (23) 39.46, 33) Bo Lindkvist, Köping-Kolsva OK, 135.07 (60) 52.16, 41) Håkan Söderqvist, Arboga OK, 139.14 (78) 58.44, 43) Nils Olsson, Vandrarringen, 140.41 (76) 57.38, 64) Anders Millinger, Västerås SOK, 162.28 (68) 54.57, 96) Per Jacobsson, Arboga OK, 204.21 (93) 66.59

H70 M: 1) Sven-Arne Nilsson, Västvärmlands OK, 135.49 (4) 41.11, 30) Bo Hedman, Hallstahammars OK, 277.06 (34) 95.33

H75 Kort: 1) Bengt Jönsson, Åkers IF, 92.34 (2) 27.39, 18) Karl-Gustav Klemets, Köping-Kolsva OK, 131.53 (22) 42.18, 27) Lars Kjellman, Vandrarringen, 155.23 (23) 42.59

H80: 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 95.12 (2) 27.23, 9) Ulf Bolinder, Västerås SOK, 144.11 (6) 40.13

H85: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 99.53 (1) 33.20