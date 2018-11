Ny tidtabell för länsbussarna och avstängd busshållplats

När det gäller busstrafiken i Västerås så blir det inga förändringar i den nuvarande tidtabellen. Den gäller till och med 16 juni 2019.

I den nya tidtabellen har det gjorts mindre förändringar, där flera linjer har fått minutjusteringar. Däremot har en hållplats i Kungsör stängts. Det är Hållplats Folkets Hus på linje 49, 53, 550B, 552 som 8 december läggs ner efter ombyggnationen av Drottninggatan.

Resenärer hänvisas till hållplats Kungsör busstation.

Alla uppgifter hur det ser ut på de olika orterna och om man drabbas av någon av de förändringarna som nu genomförs finns på vl.se eller i appen.

Nya linjesträckningar i Kungsör

Linje 49 kör via Hamngatan. Linje 53 kör via Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 550B kör via Hamngatan alternativt Thor Modéens gata och Hamngatan. Linje 552 kör via Kungsringen och Torsgatan.