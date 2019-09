Tömde brandsläckare och slog sönder rutor på båt

Anmäl text- och faktafel

Skadegörelsen på båten har skett inne på ett inhägnat område vid Mariavägen i Köping, mellan den 31 augusti till den 2 september, då skadegörelsen upptäcktes.

Någon har slagit sönder samtliga rutor och tömt en brandsläckare. Det finns inget rapporterat stulet från båten men båten fick skador av pulvret från brandsläckaren.

Båtägaren såg att staketet in till uppställningsplatsen var uppklippt. Det är troligen den vägen som gärningsmannen tagit sig in på området och sedan vidare in i båten.

Polisen har inte gripit någon misstänkt för skadegörelsen.