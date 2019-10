Tillfälliga butiker i Köping under Tjejkvällen: ”Hoppas någon vill stanna kvar”

Anmäl text- och faktafel

Centrumledaren Marina Widaeus säger att fylla tomma lokaler med handel har varit möjligt tack vara generösa fastighetsägare, som själva vill se mer liv och rörelse i Köpings centrum. Hon nämner att många saknat en skoaffär där.

– Jag frågade Ryns skor tidigt om de ville komma med på tjejkvällen, de nappade snabbt på det. De kommer att vara i den lokal där Din sko hade butik och där kommer det också säljas ett barnklädesvarumärket, Pompdelux.

Barnkläderna kommer hänga på plats för att känna och klämmas på, sedan får kunden lägga in en beställning och sedan kommer kläderna med posten.

– Det här är något som vi ser kommer mer och mer inom handel och är vanligt i storstäder. Mitt emot Epok kommer Colorama hålla till och visa de senaste inom färg och tapeter.

De har ingen artist som dragplåster i år.

– Jag tycker inte det konceptet har fungerat särskilt väl. Det kommer istället dansas på olika ställen, som gruppen Sorry no name och linedance.

För dem som handlar för över 1 000 kronor under Tjejkvällen kan delta i en lottning att vinna en dubbelsäng från Elite sängar.

– Vinnaren dras på torsdagen. Den som vinner får komma till Elite sängar och testa ut en säng, välja gavel och tyg och vinnaren får också en visning på sängföretaget, säger Marina Widaeus.

Ett annat återkommande inslag på Tjejkvällen är också att Bilia ställer upp med fri hemkörning för alla kvinnor. De kommer stå vid Hökartorget. Tjejkvällen är den 2 oktober mellan klockan 18-22.