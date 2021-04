Till minne: Lilly Mård

Arboga Folkdansgille har sorg. Vår Lilly har gått bort.

Det är med bestörtning och känslan av overklighet vi har mottagit beskedet att Lilly har gått bort. Att hon var dålig den allra sista tiden hade nog flera av oss förstått men inte så dålig… Inte Lilly, detta lilla energiknippe!

Det är väl få som betytt så mycket för att sprida dansglädje till så många. ”Det ska va´ roligt!” var hennes mantra och det blev det också runt henne. Hennes glittrande ögon när vi möttes i turerna i någon bytesdans och höra hennes glada tjohoande som smittade av sig kan vi alla minnas. Och som hon dansade, dam eller kavaljer, hon hoppade in där det behövdes. Lätt och ledigt. Det var alltid roligt att dansa när Lilly var med. Tala om glädjespridare!

Lilly har ju ”alltid” varit med i Arboga Folkdansgille. Man kan se henne som en ung flicksnärta på gamla bilder, alltid med ett leende på läpparna. Hon har varit dansledare och hon har lärt ut gammeldans under en massa år. Man kan knappast räkna alla som hon lärt vals, schottis och hambo för att inte tala om alla knepiga turer i en oändlig räcka gillesdanser. Och till detta alltid med skratt och glädje. Dessutom var Lilly engagerad i styrelsen för Arboga Folkdansgille under en massa år. Det var också hon som fixade och bokade gillets alla uppvisningar vid midsommar. Lilly var också med i styrelsen för Svenska Folkdansringens distrikt i Västmanland under en massa år och senare även som kassör.

Ja, det är med sorg i hjärtat vi får konstatera att Lilly inte längre är med oss – men tänk vilken fart det kommer att bli bland änglarna och vad livat de kommer att få!

För Arboga Folkdansgille

Torbjörn Larsson