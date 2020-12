Till minne: Erik Karlsson

När man fick beskedet om att Erik Karlsson, (Kubberik) gått bort så stannade man till och tänkte en stund.

Erik var verkligen en bygdens son, och namnet Kubberik fick han då han var brödförsäljare åt Bysala Bageri.

Erik var mycket intresserad av idrott, och jag kommer väl ihåg när vi skolbarn efter kriget samlade in papper till pappersinsamlingen. Det var intressant att hämta tidningsbuntarna hos Erik och Asta, för då fanns Rekordmagasinet och All Sport med, som man inte som barn hade råd att köpa, så man läste dem innan man lämnade dem vidare.

Erik var med och startade Bysala IF år 1949, som senare blev Heds IF. Eriks intresse var huvudsakligast skidor, och han lade ner mycket jobb i Hed med att göra skidspår och ordna årliga skidstafetter och hjälpa till med skidtävlingar i Heds Skola med mera. Han körde flera Vasalopp. Han var även ledamot i styrelsen i Heds IF under många år.

Flera generationers barn kommer ihåg Erik som jultomte vid Hembygdsgårdens julfest i Bysala och i Hedgården. Erik var även ledamot i kyrkorådet i Hed, och även arbetade som kyrkvaktmästare i flera år tills han tog pension.

På senare år bodde han i Skinnsberg, men hjärtat hade han kvar här i Hed och han var alltid med på kyrkans soppluncher. Erik var inte stor till växten, men tomrummet efter Erik är desto större. Tack Erik för allt Du har gjort för vår bygd och vila i frid.

Bengt Södersten