The Sisters Brothers – nu visas den gripande västernfilmen på Elektra

Den kanadensiske författaren Patrick deWitt fann en fascinerade bok om den amerikanska guldruschen på en garageförsäljning. Han gav 25 cent för en historia utgiven av förlaget Time Life som från 60-talet till millennieskiftet gjorde en stor folkbildningsinsats i USA med sina prisade postorderbokserier om naturen, historien och vetenskapen.

”The Forty-Niners” var en sliten, men skinninbunden utgåva i Time Lifes ”Old West”-serie. Den handlade om de män, kvinnor och barn som färdades till Kalifornien vid 1800-talets mitt för att finna lyckan i guldet. DeWitt fastnade framför allt för illustrationerna på gamla guldgrävare, prospektörer och de stora handelsskeppen som en gång låg i San Franciscos hamn. Den gyllene upptäckten sammanföll med deWitts önskan om att få skriva en västern om ”den känslige cowboyen”.

Resultatet blev hans prisade roman ”Bröderna Sisters” (2011) som nu filmatiserats av uppburne franske filmskaparen Jacques Audiard i dennes första engelskspråkiga produktion. Grundmotivet och mycket av handlingen överensstämmer mellan deWitts roman och Audiards film, men det finns också en hel del som skiljer dem åt. DeWitts berättelse är uppbyggd i flera korta historier som knyts samman i enlighet med skälmromanens tradition. I samma anda som Miguel Cervantes ”Don Quijote” (1605) och de andra pikareskerna är ”The Sisters Brothers” en burlesk svartkomisk historia om ett par antihjältar på en färd genom ett korrupt och förfallande samhälle. Samtidigt är det en otroligt öm berättelse om kärlek, broderskap, vänskap och vad som gör livet värt att leva. Även om deWitts roman är filmisk och inte likt något annat som skrivits, berättar Audiard historien mer effektivt och sammanhängande i sin gestaltning.

Året är 1851 och de beryktade bröderna Eli (John C. Reilly) och Charlie (Joaquin Phoenix) Sisters försörjer sig som yrkesmördare. Utöver att döda människor mot betalning har de också för vana att stjäla det de kommer över. Deras uppdragsgivare är den mystiske Kommendören (nyligen bortgångne Rutger Hauer i sin sista roll), en förmögen och inflytelserik man vars dödliga tentakler verkar sträcka sig över allt i det amerikanska samhället. En dag anlitar han dem för att ta livet av Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed), en man som Kommendören påstår ha stulit från honom. Bröderna Sisters lämnar Oregon för att leta rätt på Warm på Kaliforniens guldfält där han tros ha tagit sin tillflykt. De beger sig ut på en hisnade fantastisk färd genom ett vilt Amerika bortom civilisationens gräns.

De två bröderna är väldigt olika som människor och utöver sitt blod binds de endast samman av sin tragiska barndom.

Eli har blivit en våldets man därför att han tvingats in i det, hans person utmärks snarare av naiv värme och barnsliga nyfikenhet på världen. Det är den som gör att Eli känner så innerligt för hästar, inte minst den egna springaren Tub, som egentligen är ett mediokert djur, men en dödligt trogen vän. Han rengör sina tänder och sin mun med nymodigheterna tandborste och tandpulver. Med sig bär Eli alltid en sjal som han luktar på och vars doft påminner honom den kvinna som skulle ha kunnat ge honom ett annat liv om han inte varit tvungen att dras med sin mordiske bror.

Bröderna ”Systrar” lever i en helt manlig värld utan kvinnor och de drömmer sig tillbaka till värmen och tryggheten hos deras mor. Eli plågas av dåligt samvete, alla deras våldsdåd hemsöker honom i sömnen, men framför allt känner han skuld över att det var hans lillebror Charlie och inte han själv som dödade deras alkoholiserade och våldsamme far. Det var när denne vid ett tillfälle var på god väg att slå ihjäl deras mor som Charlie handlingskraftigt grep sitt första gevär, det som hans far skämtsamt kallade ”en ärtbössa”, och satte två kulor i fadern.

Sedan den dagen var Charlie inte sig lik och redan som pojk beträder han dödens väg. Snart faller fler män för hans hand och enligt våldets logik måste varje mord vedergälldas med mer död och ödeläggelse. Eli tvingas döda för att skydda sin bror och bröderna kan aldrig få någon ro i den här vägen, det finns alltid män som vill bli kvitt dem och nya män som de själva måste ta livet av.

Elis dröm är att de en dag ska få ihop så mycket pengar att de kan slå sig ner och öppna en butik tillsammans. Men Charlie vet vad han kan, han drar snabbt och skjuter kallblodigt och det gäller att själv roffa åt sig så mycket som möjligt i en värld full av giriga nävar. Till skillnad från Eli ser han inte en egen familj som någon möjlighet, det mörker som gror inom honom vill han inte utsätta vare sig kvinnor eller barn för, hans fars dryckenskap och sinne från blodsutgjutelse kokar inom honom och växer sig starkare för varje dag. Charlie dricker sig ofta så full att han inte klarar av att rida på grund av ruset och han blir allt mer benägen att utan tydliga skäl ta livet av människor.

Hans bror har börjat betvivla rimligheten i det de gör, kan det verkligen vara riktigt att Kommendören med sina stora resurser blir bestulen hela tiden? Vilka är människorna är det de egentligen hjälper honom att döda? Men Charlie tycker att Eli är en hycklare, i den här världen finns inga andra än syndare.

Före bröderna Sisters har spåraren John Morris (Jake Gyllenhaal) skickats ut för att leta rätt på Warm innan Eli och Charles ”tar hand” om honom. Det visar sig att Warm inte är en tjuv, utan en uppfinnare, kemist och idealist som har hittat en formel för att få guldkornen i floderna att glänsa tydligt genom det mörka vattnet, snart är vaskfaten ett minne blott. Till skillnad från Kommendören vill han använda sin uppfinning för att skapa ett nytt utopiskt samhälle i den unga delstaten Texas där riktig demokrati, jämlikhet och egendomsgemenskap ska råda. Morris fängslas av den unge mannens visioner och människokärlek och inser att han kastat bort sig eget liv på sitt skurkaktiga värv, det går att finna en mening med livet i den här världen.

Auteuren Audiard har tidigare gjort prisade filmer som ”Mitt hjärtas förlorade slag” (2005), ”Rust and Bones” (2012) och framför allt den mästerliga fängelsefilmen ”En profet” (2009). För ”The Sisters Brothers” tilldelades han förra året Silverlejonet för bästa regi vid filmfestivalen i Venedig och vid Césargalan (den franska motsvarigheten till Oscarsgalan), i år fick ”Sisters Brothers” fyra Césars, bland annat för belgaren Benoît Debies (”Enter the Void”, ”Get the Gringo” med flera) svindlande sköna foto.

Filmen präglas av ett fantastiskt fint skådespeleri, inte minst ger Reilly och Phoenix övertygande liv åt den ömma och såriga relationen mellan bröderna Sisters. Audiard förstärker berättelsen existentiella tema och fördjupar karaktärernas psykologi, i en värld präglad av rått våld och gränslös girighet glimrar ögonblicken av broderlig kärlek, vänskap och drömmen om en bättre och rimligare tillvaro i mörkret och påminner om ett annat liv är möjligt.

Det finns något oerhört kraftfullt i västernfilmen som genre, den kan bjuda in till en mytisk nivå som reflekterar över människan i hennes mest utsatta situation, någonstans i utkanten av civilisationens trygghet där hon helt utlämnad själv måste fatta och ta konsekvenserna av beslut. Hos 60-talets stora filmiska västernuttolkare som Sam Peckinpah (”De red efter guld”, ”Det vilda gänget” och ”Balladen om Cable Houge”) och italienare Sergio Leone (”Den gode, den onde och den fule” och ”Harmonica – en hämnare”) blir västerns landskap en plats för att utforska det fascistiska och kapitalistiska samhällets grundmyter kring våldets och den starke individens rätt. I ”The Sisters Brothers” blir det mer en idéhistorisk betraktelse över 1800-talets mitt, där Warms utopiska drömmar speglar de kraftfulla förändringarna i samtiden och de samhällsvisioner som den amerikanska kontinenten fortfarande hyste.

Vi ser tecknen på att vilda västerns dramatiska tid av hjältedåd och grym frihet går mot sitt slut i en mer välordnat och teknologiskt samhälle, det ger upphov till ett tillstånd där den gamla tidens vidskepelser och den nya tidens tekniska under framträder som likartade mysterier. Elis lilla tandborste är som en artefakt från en främmande värld och Warms mirakelmedel berövar magiskt tillvaron dess trolldom när guldet kan utvinnas med hjälp av kemiska processer. I deWitts roman ges fler exempel på detta, där blir tandläkarens metoder lika skrockfulla och övernaturliga som indianernas andliga seder och de trollpackor som gömmer sig ute i vildmarken.

”The Sisters Brothers” är en av de finaste filmerna som visas på svenska biografer i år. Det skulle inte förvåna mig ifall den vid sidan av andra västerns som bröderna Cohens ”No Country for Old Men” (2007) och ”True Grit” (2010) samt Andrew Dominiks ”Mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford” (2007) kommer att räknas bland de bästa och viktigaste filmerna under 2000-talets första årtionden. Efter ett par timmar av en svartkomisk resa genom våldets vilda värld avslutas den på det mest överraskande och fascinerade vis i några av de mest ömma och vackra scener som filmhistorien har att erbjuda.

