Svärd gick itu när medeltida strid bröt ut

Många besökare hade samlats i Bergmansparken under onsdagen för att se medlemmarna i Arbogae Aquila när de drabbade samman med medeltida vapen och rustningar. I normala fall tävlar medlemmarna i kampsporten HMB, historical medival battle, och har bland annat deltagit i världsmästerskapen i Ukraina.

– Under medeltidsdagarna kör vi mer show and tell. Det vill säga att vi både utövar men även att vi berättar om utrustningen och sporten. Det är andra gången vi är med, säger Magnus Carlsson från föreningen.

Två av dagens besökare var Ludwig Knutsson och Charlie Nordin från Arboga. Innan showen drog igång fick de båda chansen att testa ett provslag på en av medlemmarna iklädd full utrustning.

– Det gjorde ganska ont att slå när rustningen var på, säger Charlie.

– Ja, det gjorde verkligen ont, men det är också coolt, säger Ludwig.