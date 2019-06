Avgår som Rönnbys ordförande – blir kvar i annan roll: "Brinner för föreningen"

Anmäl text- och faktafel

Under måndagens årsmöte avgick Hannu Högberg som ordförande i Västerås Rönnby. Nu berättar han varför.

– Jag har varit ordförande i sex år. Det känns som en bra tid för någon annan att ta över. I föreningen satte vi upp en vision med sikte mot 2020 för flera år sedan och jag tycker det behöver tas ett omtag där. Där tycker jag att en annan person ska kliva in, säger Högberg.

– Jag är stolt över det arbetet som vi har gjort under de här sex åren. Vi har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor. Där har mycket gått framåt, men det finns också mer att göra. Vi har jobbat för att få in flera kvinnliga ledare och fler kvinnor i styrelsen. Och så har vi jobbat hårt för våra spelare och har velat förbättra deras förutsättningar. Bland annat har vi lyckats få igenom att dammatcherna i SSL ska sändas centralt, precis som herrarnas matcher. Där har vi nu fått en intäkt via sändningarna i stället för en kostnad när vi behövde producera dem själva.

Den före detta ordföranden berättar att det var på tal att han skulle vara med i styrelsen i en annan roll. Men det tycker han hade varit fel.

– Jag ville inte vara kvar i styrelsen i en annan roll. Det blir sällan bra om man avgår men blir kvar ändå. Då kan man ses som någon informell ledare och det tycker jag inte hade varit rättvist mot den personen som blir ny ordförande.

Högberg blir dock kvar i föreningen. Han kommer att arbeta inom Rönnbys marknadsavdelning.

– Det känns bra på många sätt och vis. Jag har ett stort hjärta för föreningen och brinner för den.

Vad känner du att du kan bidra med i din nya roll?

– Först och främst vill jag sätta mig in i min nya roll. Det kommer vara ett tufft arbete. Det kostar att bedriva en elitverksamhet och det finns många stora föreningar i Västerås. Där känner jag att vi måste kunna erbjuda mer till våra nuvarande partners och även till de nya partners som vi får.

– Den nya arenan kommer att bidra med mycket positivt. Det blir en naturlig samlingspunkt för innebandyn. Sen tror jag att vi kommer kunna göra mycket mer digitala saker med våra evenemang. Och bara en sån sak som att kiosken är inne i arenan gör en stor skillnad. Där måste man inte gå ut för att handla, som i Bombardier.

Det är inte klart vem som ersätter Högberg som ordförande i Västerås Rönnby. Platsen är vakant för tillfället.

