VSK-duon tillbaka i startelvan – så kan Grönvitt ställa upp mot Degerfors: "Talar för det"

Så kan VSK starta:

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Ravy Tsouka, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Jesper Florén

Mittfält: Boris Ljevar, Karwan Safari, Simon Johansson

Anfall: Filip Tronêt, Douglas Karlberg, Brian Span

Kommentar: Imponerande spel senast mot IK Frej talar för att det inte blir några större förändringar i den grönvita startelvan. Backlinjen tros få förnyat förtroende trots att Dennis Persson är tillgänglig igen och att kapten Berisha gått för fullt hela veckan.

Jonas Hellgren ska enligt VSK-ledningen vara osäker in i det sista men det mesta talar för att man vilar honom på lördag. Simon Johansson kom in i hans ställe senast och stod för en stark insats och jag tror att han letat sig tillbaka in i startelvan i och med den insatsen. Alternativet är att Carlos Moggia tar den platsen, men magkänslan säger att man väljer att spela honom varsamt efter att han varit borta en längre tid.

Offensivt är min gissning att Brian Span tar sig tillbaka in i VSK-elvan. Mycket för hans fina defensiva egenskaper, något jag tror kan bli nyttigt mot Degerfors 3–4–3 men ruskigt offensiva wingbacks.