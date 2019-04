VSK-anfallaren om superettandebuten – och att bli utbytt: "Tränaren som bestämmer"

Se eftersnacket från Strandvallen med analyser och intervjuer:

VSK gjorde två byten i startelvan till lördagens drabbning med Mjällby på Strandvallen. Brian Span kom in i stället för Filip Tronet till höger i anfallet och skyttekungen från ifjol, Douglas Karlberg, ersatte Stefan Batan som var sjuk till vänster.

Det var Karlbergs första start för säsongen samt den riktiga superettandebuten då det var hans första start någonsin i landets näst högsta serie.

Men debuten blev allt annat än minnesvärd. VSK fick ingenting att fungera och föll med 1-2. Siffror som kunde varit betydligt större.

Douglas Karlberg blev utbytt redan i den 64:e minuten och var märkbart besviken.

– Aldrig kul att bli utbytt. Men så är fotbollen och det är tränaren som bestämmer. Det är bara att jobba på, säger han.

Vad säger du om din egen insats?

– Personligen så tycker jag inte att jag kom i speciellt mycket lägen. Jag fick inte speciellt mycket boll heller att jobba med. Så det var svårt.

Douglas Karlberg har svårt att analysera varför spelet inte fungerade alls för VSK i matchen, men säger till slut:

– Jag tycke vi hade lite halvdana förstatoucher, så vi blir av med mycket boll. De får ställa om på mycket kontringar och vi kanske blir trötta i benen. Sen är det inte allt som påverkade. Spelidén kanske inte funkade idag heller, menar "Dogge".

Vad var spelidén?

– Egentligen att vi ska spela som vanligt. Vi brukar hitta våra innermittfältare där i mitten, vilket jag tycker att vi gör. Men vi blir av med lite för mycket boll, från alla positioner.

Kan naturgräset ha ställt till det för er?

– Jag tycker mattan var jättebra. Så jag skyller ingenting på det. Sen är vi kanske lite ovana med naturgräs, säger anfallaren som inte är orolig inför fortsättningen:

– Nej, inte alls. Det är första förlusten. Nån gång kommer den. Det är bara ta det för vad det är och fortsätta jobba positivt.

Matchfakta/Superettan

Mjällby AIF – Västerås SK 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Pavle Vagic, 1–1 (65) Karwan Safari, 2–1 (71) Bubacarr Jobe

Varningar, Mjällby: Mohanad Jeahze, Pavle Vagic, Mohammed Mbye, Bubacarr Jobe, Joel Nilsson, David Löfquist

Varningar, VSK: Brian Span, Carlos Gaete Moggia

VSK (4–3–3): Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha (ut 69), Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 26), Carlos Gaete Moggia – Brian Span, Karwan Safari, Douglas Karlberg (ut 64).

Ersättare: Samuel Holm (in 26), Filip Tronêt (in 64), Sean Sabetkar (in 69)