Stjärnsmäll av VSK – skrällde rejält mot GIF Sundsvall: "Till slut gav chanserna resultat"

GIF Sundsvall gjorde succé i Allsvenskan i fjol och har hyllats land och rike runt för en imponerande kraftsamling under Silly season.

VSK avancerade upp i Superettan – men såg inte besöket i Sundsvall som ett tillfälle att bara se och lära.

GIF inledde starkast. Men VSK jobbade sig in i matchen och tvingade GIF Sundsvalls målvakt Lloyd Saxton till den ena räddningen efter den andra.

Men till slut gav pressen resultat.

VSK gjorde både ett och två mål innan GIF vaknade. Och då var det för sent.

Matchens dubbelräddning

GIF Sundsvalls målvaktsvikarie Lloyd Saxton svarade för den svettigaste insatsen i första halvlek. Först räddade han på mållinjen, sedan var han blixtsnabbt uppe på benen och parerade närskottet på returen till hörna. Från VSK-bänken syntes det välbekanta tecknet för "VAR". Och det var väl frågan – var bollen inne? Och i andra halvlek svarade Saxton för en trippelräddning. Lloyd hade emellanåt fullt upp.

Matchens tre bästa spelare

1) Maic Sema, GIF Sundsvall. Giffarnas stora hot matchen igenom. Att det var Sema som knoppade in reduceringen kändes mer logiskt än oväntat. Skapade det mesta i chansväg i första halvlek, inklusive ett läge som luktade straff.

2) Filip Tronêt, VSK. Ett offensivt orosmoment i gästerna. Skapade, precis som Sema i GIF, det mesta i chansväg för de grönvitrandiga gästerna.

3) Calle Svensson, VSK. Mittbacksbjässe i VSK som skötte sig galant matchen igenom. Styrde och ställde och gestikulerade. Nästintill felfri.

Mer läsning från matchen kommer på sajterna inom kort.

Matchen

GIF Sundsvall–Västerås SK 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (68) Emir Smajic, 0–2 (70) Calle Svensson 1–2 (79) Maic Sema.

Så spelade GIF Sundsvall (3–4–3)

Lloyd Saxton – Carlos Gracia (ut, 87), Eric Björkander (ut, 85), Alexander Blomqvist (ut, 65) – Jonathan Tamimi, David Batanero, Juanjo Ciércoles (ut, 45), Pa Konate (ut, 45) – Oliver Berg (ut, 65), Linus Hallenius, Maic Sema.

Ersättare: William Eskelinen (mv), Kim Skoglund (in, 87), Pol Moreno (in, 65), Tobias Eriksson (in, 45), David Haro (in, 45), Omar Eddahri (in, 65) och Peter Wilson (in, 85).

Så spelade Västerås SK (4-3-3)

Anton Fagerström – Dennis Persson, Calle Svensson, Ilir Berisha (ut, 74), Jesper Florén – Boris Ljevar (ut, 45), Filip Ottosson (ut, 82), Simon Johansson – Brian Span (ut, 89), Karwan Safari (ut, 89), Filip Tronêt (ut, 67).

Ersättare: Daniel Svensson (mv), Albin Sporrong (in, 82), Hugo Rödlund (in, 89), William Videhult (in, 89), Samuel Holm (in, 45), Emir Smajic (in, 67) och Sean Sabetkar (in, 74).