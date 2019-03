Matchhjälten om galna firandet med fansen – och kyliga avgörandet: "Mål alla dagar i veckan"

VSK tog ledningen mot BP i den första halvleken när Simon Johansson tunnlade en hemmaspelare och smekte fram en djupledsboll till Stefan Batan i den 23:e minuten.

Men Johansson var inte klar där. I den 73:e minuten, när matchen stod och vägde, rullade han in segermålet efter att ha blivit frispelad av Filip Tronet.

Direkt efter slutsignalen hade mittfältaren svårt att beskriva känslorna efter målet.

– Nej, det kan jag inte, säger han och ler stort.

– Jag svävade nog lite på moln när jag sprang ut mot klacken. Det blev ett gult kort på köpet men det var det värt. Otrolig känsla att få springa ut dit och få fira målet och att det blir en seger på det när man sitter och är nervös på slutet. Så det är klart att det var underbart.

Var det självklart att springa ut till fansen och fira?

– Ja, det var perfekt läge för det. Att få göra mål på den sidan och sen bara svänga ut till vänster.

Vad tänkte du när du fick det där friläget?

– Jag tänkte att det blir mål. Alla dagar i veckan. Det var gjort för att bli mål. Avslutet är inte superbra, men det är tillräckligt bra för att gå in så det var skönt att se, säger han.

Matchen var Simon Johanssons första i superettan. Något som inte märktes.

– Det var första elitmatchen i min karriär. Och det var en väldigt bra start. Jag var lite feg i första med bollen, men sen i andra vågade jag vända upp och jag kan driva förbi deras mittfält. Mera sånt från start i nästa match.

I den 85:e minuten fick han dock kliva av med kramp i båda vaderna och sedan se BP trycka på för en kvittering.

– Det var jobbigt. Men jag tycker inte att BP skapar de riktigt farliga lägena. Det är mest inlägg och nickar in och då blir det alltid en situation. Och bollen ligger där några gånger, de kan ju få turen med sig. Men jag tycker inte att det är några klara chanser.

Hur viktigt var det att ta tre poäng i premiären?

– Det är superviktigt. Det är inte många som kommer ta tre poäng här borta mot BP av de andra lagen. Otroligt bra förstamatch och vi får ta med oss det här självförtroendet och bygga vidare på ett ännu bättre offensivt spel, säger Johansson och fortsätter:

– Vi visade några gånger i andra halvlek att vi faktiskt kan hålla i bollen. Det handlar om att våga spel. Men tror det är lite premiärnerver som kommer släppa nu.

Dags för superettan att ta VSK på allvar nu?

– Jag tror att alla lag är så pass proffsiga och jag tror BP gjorde det stenhårt idag, men vår plan funkade bra och vi kom ur med tre poäng, avslutar han.

Bild: Oliver Åbonde

Det var nära att det blev en mardrömsstart i premiären av superettan för VSK. Med mindre än två minuter spelade av matchen på Grimsta IP tappade mittbacken Ilir Berisha bollen och Eric Omondi fick ett friläge för hemmalaget. Men VSK-keepern Anton Fagerström kom långt ut och räddade.

VSK inledde försiktigt och hade svårt att få till något konstruktivt spel. Men nervositeten släppte efter tio minuter och Grönvitt fick allt mer bollinnehav. Det skulle dock ta till den 22:a minuten innan VSK sköt sitt första skott på mål i årets superetta. Det skulle dock bara ta en minut till innan första målet kom.

Simon Johansson tunnlade en hemmaspelare på mittplan och lägger fram en perfekt djupledsboll mot Stefan Batan som håller ifrån sin mittback och rullar in ledningsmålet i bortre.

Stefan Batan jublar efter ledningsmålet.

Bild: Oliver Åbonde

VSK vann premiären mot BP med 2-1.

Bild: Oliver Åbonde

Efter målet höjer BP tempot men har svårt att skapa målchanser. När klockan tickat ner 43 minuter börjar de flesta i publiken tänka på halvtidskaffet.

Då kommer käftsmällen för VSK. Dennis Persson tappar bollen djupt på egen planhalva och högerbacken Fritiof Björkén kan till slut dunka upp kvitteringen i nättaket.

Nästa smäll kommer när den andra halvleken ska starta och mittbacken Calle Svensson inte kommer ut till spel. Nyförvärvet Sean Sabetkar ersätter.

BP firar 1-1-målet.

Bild: Oliver Åbonde

Den andra halvleken blir betydligt mer öppen och böljande än den första. BP har mest boll och trycker tillbaka VSK, som dock är sylvassa i omställningarna. Filip Tronet och Simon Johansson har de bästa lägena att ge Grönvitt ledningen men båda avsluten går rakt på hemmamålvakten.

Halvlekens bästa möjlighet har dock BP efter en hörna där hemmaspelare kan vända runt och avsluta bara nån meter från Anton Fagerström som gör en avgörande räddning.

VSK skulle till slut få utdelning på sina omställningar när Filip Tronet hittar fram till Simon Johansson som fri med målvakten rullar in 1-2. Johansson firar vilt med bortasupportrarna och får gult kort.

I den 83:e minuten ropar hemmalaget på straff, men domare Robert Daradic vinkar avvärjande.

De sista minuterna blir dramatiska när BP trycker på för en kvittering. Men trots mängder av hörnor och inlägg kan VSK rida ut stormen och ta tre poäng.

Matchens hetaste

VSK-klacken

Flera hundra Grönvita supportrar hade tagit sig till Grimsta IP och de hördes i 95 minuter över hela Bromma. Fansen bar fram VSK till tre poäng. När Simon Johansson valde att fira 1-2-målet framför klacken exploderade de i ett grönvitt inferno.

VSK klacken på Grimsta.

Bild: Oliver Åbonde

Matchens missar

VSK gjorde en solid insats defensivt i premiären och bjöd inte på några ytor. Men vid två tillfällen slarvade man. Ilir Berishas dåliga bolltusch efter bara 1.10 av matchen höll på att ge VSK en mardrömsstart.

När Dennis Persson sen valde att inte rensa bollen i slutet av första halvlek blev vänsterbacken istället av med den och BP kunde göra 1-1.

Matchfakta

IF Brommapojkarna – Västerås SK 1-2 (1-1)

Första halvlek: 0-1 (23) Stefan Batan, 1-1 (43) Fritiof Björkén,

Andra halvlek: 1-2 (73) Simon Johansson

Varningar: Billy Nordström (35), Eric Omondi (45), Ilir Berisha (51), Simon Johansson (73)

Publik: 1 665

Så startade VSK:

Anton Fagerström - Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson (ut 45), Dennis Persson - Boris Ljevar, Carlos Moggia, Simon Johansson (ut 85) - Filip Tronêt (ut 76), Karwan Safari, Stefan Batan

Ersättare: Daniel Svensson, Douglas Karlberg, Brian Span (in 85), Sean Sabaetkar (in 45), Emil Skogh (in 76), Jonas Hellgren, Ravy Tsouka