Kallduschen sänkte Grönvitt – trots kraftigt övertag i andra halvlek: "Injektionen som behövdes"

En offensiv justering och en Karwan Safari i ny roll på det grönvita mittfältet bäddade för ett anfallsglatt VSK.

Och det var även så hemmalaget inledde mötet med Norrby.

Med högre utgångsposition än tidigare under säsongen inledde VSK med en intensiv offensiv som såg ut att ställa gästerna. Laget skapade några halvchanser men kom aldrig riktigt till avslut mot ett tätt Norrby.

Bästa chansen fick Emir Smajic på ett inlägg från Simon Johansson – men anfallaren stördes av gästande försvarare och nådde aldrig bollen.

Läget blev sedan VSK-anfallarens sista i matchen. Efter en löpduell ute vid den högre hörnflaggan blev Smajic liggandes utanför planen och signalerade snabbt för byte.

In kom Douglas Karlberg, till hemmapublikens stora jubel.

VSK fortsatte inne ha initiativet men när Norrbymittfältaren Jasen Khayat hittade fram med en sylvass passning som skar fram mellan Calle Svensson och Dennis Persson så kunde en frispelad Dardan Rexhepi skjuta in 0–1 vid den första stolpen.

Efter det tog gästerna kommandot om matchen och Grönvitt föll tillbaka. Bästa VSK-chansen innan halvtid fick Brian Span när han dök upp på den bortre stolpen på inlägg från Emil Skogh.

VSK-tränaren Thomas Gabrielsson valde att göra ett byte i halvtid. Filip Tronêt kom in istället för Emil Skogh och hann vara på planen en minut innan han skapade matchens hetaste målchans.

Inspelet från Brian Span hitta in framför målet, Tronêt fick foten på den och tvingade Norrbymålvakten till en klassparad från nära håll.

Bara minuter senare pressade sig Douglas Karlberg till en läge, gick omkull i straffområdet och domaren pekade på punkten. Fram stegade Karwan Safari och skickade in kvitteringen, 1–1.

Hemmalaget fortsatte pumpa på lägen och evigt löpande Filip Tronêt och Douglas Karlberg fick under andra halvleken igång VSK:s anfallsspel och gav de övriga alternativen som krävdes.

Grönvitt fortsatte att press på och jakten på ett segermål blev bara mer och mer intensivt ju närmare klockan tickade upp mot 90 minuter.

Då kom kallduschen.

På en hörna i den 86 minuten var gästernas Abbas Mohamad framme och skickade in segermålet för Norrby. 2–1.

Av bara farten sprang sedan Norrby igenom och gjorde 3–1 genom Richard Yarsuvat.

VSK:s första förlust sedan hemmamötet med Varberg den 4 maj.

Matchens olycksfågel

Emir Smajic fick starta sin andra match denna säsong och såg inledningsvis pigg och hungrig ut. Sen kom löpduellen som ställde till kvällen för VSK-anfallaren. Redan efter tio minuter blev anfallaren liggandes utanför planen och signalerade för byte. Trist när formen tycktes vara på ingång.

Matchens injektion

Han kom i i halvtid och hann knappt vara på planen i en minut innan han fick den hetaste målchansen dittills. Filip Tronêt blev den injektion som behövdes och väckte Grönvitt efter trevande första 45 minuter av matchen.

Matchfakta

VSK Fotboll–Norrby IF 1–3 (0–1)

Mål: 0–1 (21) Dardan Rexhepi (Jasen Khayat), 1–1 (50) Karwan Safari (straff), 1–2 (86) Abbas Mohamad (hörna), 1–3 (88) Richard Yarsuvat

Varningar, VSK: Samuel Holm

Norrby: Nicklas Savolainen, Didric Andersson

Publiksiffra: 1452 på Solid Park Arena

Så startar VSK: Anton Fagerström – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Dennis Persson – Jonas Hellgren, Simon Johansson, Karwan Safari – Emil Skogh (ut 46), Emir Smajic (ut 13), Brian Span (ut 77). Ersättare: Daniel Svensson, Filip Ottosson, Douglas Karlberg (in 13), Samuel Holm (in 77), Filip Tronêt (in 46), Ravy Tsouka, Albin Sporrong.