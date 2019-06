Glädjescener när VSK tog första hemmasegern – efter kontroversiellt mål: "Var bollen inne?"

VSK gjorde flera förändringar i startelvan inför hemmamötet med Frej. Bland annat fick Douglas Karlberg, Samuel Holm och Ravy Tsouka chansen från start.

Lyckade förändringar skulle det visa sig.

VSK tog nämligen sin första hemmaseger för säsongen, den tredje totalt, när Frej besegrades med 2-0 i solskenet på Solid Park Arena.

Matchen började i ett högt tempo och det skapades målchanser på löpande band i den första halvleken. Främst från VSK:s sida.

Redan i den femte minuten kunde Grönvitt ha tagit ledningen när Boris Ljevar hittade Filip Tronet med en djupledsboll i straffområdet. Flaggan stannade nere men Tronet fick bollen för långt ifrån sig.

Men VSK-anfallaren skulle få en ny chans.

I den tolfte minuten hittas han på nytt av Ljevar och kommer i ett ännu bättre läge helt ren med Frej-målvakten. Då gör Tronet inga misstag när han sätter ledningsmålet lågt.

Bortalaget är dock inte ofarliga. Bara tre minuter senare får Frej ett helt rent läge precis framför Anton Fagerström. Men VSK-målvakten gör en vacker benparad.

Spelet fortsätter att bölja fram och tillbaka. En minut efter Frejs kvitteringschans håller sig Filip Tronet framme igen och efter några fina dragningar i straffområdet träffar han stolpen.

Målchanserna avlöser varandra, främst med VSK som avsändare, men Grönvitt får nöja sig med en 1-0-ledning i paus.

Hemmalaget startar den andra halvleken avvaktande och Frej har långt ifrån gett upp. Brassen Pedro Ribeiro, som ryktas till just VSK, är ett ständigt hot framåt. I den 57:e minuten hittar han en fristående lagkamrat i straffområdet som dundrar bollen i utsidan av målburen. Där har VSK tur.

Bara fyra minuter senare kommer dock det förlösande segermålet. Ett kontroversiellt sådant.

Simon Johansson tar sig runt på högerkanten och slår ett inlägg som bryts av Frejbacken Marcus Degerlund. Men bollen går i en båge över egen målvakt och till slut, efter lite stångades, över mållinjen enligt linjedomaren. Frejspelarna protesterar dock vilt efteråt.

Efter 2-0-målet går tempot ner i matchen och VSK fokuserar allt mer på defensiven. Med kvarten kvar tappar Frej suget och Grönvitt har lekstuga mot ett passivt bortalag. Men hemmalaget missar allt och 2-0 står sig matchen ut.

Tre blytunga poäng för VSK som tar några kliv upp från kvalstrecket.

Matchens vackraste

Att Boris Ljevar har en känslig högerfot visade han redan mot Varberg när han hittade krysset med ett jätteskott. Mot Frej visade mittfältaren återigen varför han ständigt finns med i startelvan. Vid VSK:s ledningsmål får han bollen strax utanför eget straffområde och levererar en perfekt macka över hela planen till Filip Tronet.

Matchens frågetecken

Var VSK:s 2-0-mål i andra halvleken verkligen över mållinjen? Det var full kalabalik framför Frej-målet efter Marcus Degerlunds brytning. Linjedomaren var dock säker på sin sak och menade att hela bollen var över mållinjen.

Matchfakta

Västerås SK – IK Frej 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 (12) Filip Tronet, 2-0 (61) Självmål

Varningar: VSK: Filip Tronet, Frej: Kim Skoglund

Publik: 1 612

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Ravy Tsouka (ut 85), Sean Sabetkar, Calle Svensson, Jesper Florén – Boris Ljevar, Karwan Safari, Jonas Hellgren (ut 23) – Filip Tronêt, Douglas Karlberg, Samuel Holm (ut 78)

Ersättare: Daniel Svensson, Ilir Berisha, Simon Johansson (in 23), Brian Span (in 78), Carlos Gaete Moggia (in 85), Filip Ottosson, Emil Skogh.