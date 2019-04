Försvarsspelet föll ihop – då sågar VSK-kaptenen insatsen: "Bara en dålig prestation"

Nej, det var ingen rolig eftermiddag på Strandvallens naturgräs för VSK. Man hade visserligen 1-1 med bara 25 minuter kvar, men att få med sig poäng hade definitivt inte varit rättvist.

Mjällby var klart bättre och sprang igenom VSK-försvaret gång på gång.

I den 71:a minuten kom avgörandet på ytterligare ett friläge efter ytterligare ett slarvigt ingripande.

– Vi försöker göra det svåraste hela tiden. Vi spelar inte enkelt. Och då tappar vi bollen och åker på omställningar, speciellt i första halvlek. Vi försöker höja oss så klart men kommer aldrig till den nivå vi är bra på. Det var bara en dålig prestation av oss, säger mittbacken Ilir Berisha efter slutsignalen.

– Vi kommer ändå tillbaka och gör 1-1 och kan åttioåttonde hålla den där poängen, men till slut är vi inte tillräckligt vaksamma.

Hur kommer det sig att de får rinna igenom så många gånger i matchen? Står ni för högt med backlinjen?

– Nej, men som sagt, jag tycker vi har haft lite för dålig balans i anfallsspelet. När vi anfallare så ligger vi fel med de som är kvar. Och det syntes direkt på deras omställningslägen och frilägen. Anton gör det fantastiskt bra med några räddningar och håller oss kvar i matchen. Men vi måste förbättra det här till kommande matcher, säger lagkaptenen.

Borde ni spelare enklare när det är naturgräs som ni är ovana med?

– Svårt att säga. Vi har ju en matchplan som vi försöker följa oavsett om vi spelar hemma eller borta. Och nu var gräset ganska fint ändå så det gick och rulla bollen.

– Kanske lite ovana med tanke på att vi inte har tränat på gräsmatta eller nånting. Men sådana här saker måste vi koppla på snabbare. Redan under uppvärmningen. Men som sagt, det är bara glömma den här matchen.

Du verkar väldigt besviken?

– Absolut. Komma härifrån med noll poäng det känns lite jobbigt. Men det är tidigt in i säsongen. Det är saker man kan lära sig. Vi går vidare och laddar inför nästa match.

Ilir Berisha tvingades kliva av med dryga 20 minuter kvar av matchen. Men ger lugnande besked.

– Jag kände att jag fick en känning i baksidan så det var onödigt att fortsätta. Jag vet inte hur läget ör men är bara liten känning så vi får se närmaste dagarna.

Matchfakta/Superettan

Mjällby AIF – Västerås SK 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Pavle Vagic, 1–1 (65) Karwan Safari, 2–1 (71) Bubacarr Jobe

Varningar, Mjällby: Mohanad Jeahze, Pavle Vagic, Mohammed Mbye, Bubacarr Jobe, Joel Nilsson, David Löfquist

Varningar, VSK: Brian Span, Carlos Gaete Moggia

VSK (4–3–3): Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha (ut 69), Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 26), Carlos Gaete Moggia – Brian Span, Karwan Safari, Douglas Karlberg (ut 64).

Ersättare: Samuel Holm (in 26), Filip Tronêt (in 64), Sean Sabetkar (in 69)