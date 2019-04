Därför byttes viktige VSK-kuggen ut tidigt: ”Måste kolla upp exakt vad det är"

Redan efter 26 minuters spel på Strandvallen byttes VSK:s viktige mittfältare Boris Ljevar ut.

Ett byte som förvånade många, särskilt när Ljevar av egen kraft och utan några synliga problem sprang av gräset.

Men något taktiskt byte så tidigt i matchen rörde det sig inte om. Efter matchen berättar VSK:s tränare Thomas Gabrielsson att det var en skada som gjorde att bytet tvingades fram.

– En stukning, det hände några minuter innan deras mål. Vi visste inte om det var en stukning eller bara en smäll, men det visade sig vara en stukning. Eller, nu måste vi kolla upp exakt vad det är, men det kändes som en stukning, säger Gabrielsson till Sporten efter matchen.

Ljevar har spelat alla tre VSK-matcher från start i superettan, och tränare Gabrielsson valde att ta det säkra före det osäkra.

– Det är bättre att ta ut honom för hans hälsa också, så han kan komma tillbaka snabbt. Men det beror ju på hur allvarlig stukningen är också.

Ljevars tidiga uttåg var bara ett problem i raden av missräkningar för Grönvitt den här lördagen på Listerlandet. Trots att förlusten till sist bara skrevs till ett mål var känslan att VSK aldrig var nära att störa Mjällby.

– Det är surt att vi förlorar. Vi kommer inte upp i nivå, i vår standard, varken defensivt eller offensivt. De går hårdare in i duellerna och vinner mer dueller än oss.

Mjällby tilläts skapa friläge på friläge i matchen, och det var egentligen bara storspel från Anton Fagerström som höll siffrorna nere. Men Thomas Gabrielsson vill inte lägga hela ansvaret för det läckande försvaret på backlinjen.

– Jag måste göra videoanalys för att veta exakt. Men vi tappar bollen i fel lägen så de kan ställa om snabbt på oss. När vi börjar trycka upp lite folk för att kunna anfalla på vårt sätt, misslyckas man med passningen då blir det inte bra.

Matchfakta/Superettan

Mjällby AIF – Västerås SK 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Pavle Vagic, 1–1 (65) Karwan Safari, 2–1 (71) Bubacarr Jobe

Varningar, Mjällby: Mohanad Jeahze, Pavle Vagic, Mohammed Mbye, Bubacarr Jobe, Joel Nilsson, David Löfquist

Varningar, VSK: Brian Span, Carlos Gaete Moggia

VSK (4–3–3): Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha (ut 69), Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 26), Carlos Gaete Moggia – Brian Span, Karwan Safari, Douglas Karlberg (ut 64).

Ersättare: Samuel Holm (in 26), Filip Tronêt (in 64), Sean Sabetkar (in 69)