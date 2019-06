Anfallarens besvikelse efter jättemissen – och kravet på VSK: "Behöver visa varför vi vill vara kvar"

Halmstad radade upp superlägen mot VSK, men brände allt. När man inte missade öppet mål stod VSK-målvakten Anton Fagerström i vägen.

Men trots den massiva pressen var det Grönvitt som så när fick sista ordet när inhoppande Emil Skogh frispelades av Douglas Karlberg med fem minuter kvar.

Men avslutet går högt över.

– Jag tänkte att nu tar vi tre poäng. Allting var perfekt, passningen var jättebra, tajmingen i löpningen var bra. Men precis när jag bara ska placera in den så studsar bollen upp på fotknölen. Det är surt så klart, men sånt som händer, säger Skogh direkt efter slutsignalen.

Hur känns det nu?

– Så klart jättebesviken. Det känns inge kul för grabbarna när vi hade kunnat ta tre poäng. Men det sitter i ikväll och kanske imorgon, sen är det glömt.

Emil Skogh poängterar dock att VSK ska vara glada för en poäng.

– Visst, jag har ett jätteläge, men de har fortfarande ännu värre chanser. Så vi ska inte snacka om att vi är missnöjda över en poäng. Däremot missnöjda över spelet.

Vad var taktiken?

– Vi skulle försöka kontra mer på dem. Vi vet att det finns jätteytor bakom deras mittbackar. Men det kom vi inte åt med våra löpningar, och kvalitén på passningarna var inte riktigt där. Vi slog bort mycket istället och lät dem ta över och dominera.

VSK har nu sex kryss på elva matcher och bara en poäng ner till kvalplats. Senast man vann var borta mot Örgryte.

– En poäng är en poäng, men vi behöver börja plocka trepoängare och verkligen gå för att göra det. Vi får försöka hitta nån lösning på det, säger Emil Skogh.

Hur viktig blir lördagens hemmamatch mot Frej?

– Så klart jätteviktig. Vi behöver inte lägga nån överdriven press på den. Men vi behöver komma upp och visa varför vi gick upp i superettan och att vi vill vara kvar. Vi måste börja ta tag i spelet på hemmaplan.

– Tre poäng där skulle betyda jättemycket och ge oss lite andrum och självförtroende. För det har vi inte jättemycket av nu.

Matchfakta

Halmstads BK – Västerås SK 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: HBK: Edvin Kurtulus, VSK: Jonas Hellgren, Sean Sabetkar

Publik: 1 936

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Dennis Persson – Boris Ljevar, Simon Johansson (ut 90), Jonas Hellgren – Filip Tronet (ut 62), Karwan Safari, Brian Span (ut 79)

Ersättare: Douglas Karlberg (in 62), Emil Skogh (in 79), Ravy Tsouka (in 90)