Störningar i tågtrafiken i Köping

Trafikverket gick ut med information om händelsen vid 20-tiden och uppgav då att åtgärdspersonal skulle vara på plats vid 21.20-tiden och därefter skulle en ny prognos lämnas.

Stationer där tågtrafiken uppgavs kunna påverkas: Köping, Stockholm Central, Västerås C, Karlberg, Sundbyberg, Spånga, Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping, Dingtuna, Kolbäck, Arboga, Örebro C, Örebro Södra, Kumla, Hallsberg, Laxå, Gårdsjö, Töreboda, Skövde C, Stenstorp, Falköping C, Floby, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Västra Bodarne, Norsesund, Floda, Stenkullen, Lerum, Aspedalen, Aspen, Jonsered, Partille, Sävenäs, Göteborg C.