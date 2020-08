Stor ökning av arbetslösheten – Västmanland bland de värst drabbade i landet

Statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten stigit rejält i landet – från 6,9 till 9,2 procent på ett år. I Västmanlands län ligger andelen på 10,8 procent (8,3 för ett år sedan). Det är bara tre län som har högre arbetslöshet.

– Jag vet inte om man kan säga att det är ett misslyckande. Det är svårt att styra över varsel och arbetslöshet, för siffrorna är kopplade till var som händer i landet utifrån coronapandemin. Tittar man på antalet varslade i juli är det 34 personer, lägre än i fjol samma månad då siffran var 44. Så någon form av stabilisering börjar ske, förklarar Mariana Giuricici.

– Så det kanske kan plana ut om inte något drastiskt händer under hösten.

Den kraftigt stigande arbetslösheten i länet har, precis som Mariana Giuricici nämnt, avtagit den senaste månaden. Från april till juni ökade den med 12 procent. Mellan juni och juli var ökningen enbart 1,5 procent.

– Vi har haft en ganska stor ökning bland ungdomar. Exempelvis har många haft tillfälliga anställningar, men det är också färre av dem som fått sommarjobb i år. Västerås är fortfarande en industristad, som tillsammans med handeln är de största arbetsgivarna i länet.

Vad kan Arbetsförmedlingen göra för att få ner arbetslösheten?

– Det senaste året har vi utvecklat våra digitala tjänster. Man kan bland annat skriva in sig digitalt och vi har en hel del digitala aktiviteter via Arbetsförmedlingens hemsida om hur man söker jobb, hur man skriver cv, hur man marknadsför sig själv samt hur man söker dolda jobb som inte finns hos oss. Men vi pratar också mycket med våra arbetssökande om att läsa in gymnasiet och skola om sig då arbetsmarknaden förändras.

Jobb finns. Bland annat inom vården, skolan, lager samt en del teknikjobb. Men matchningen med arbetslösas utbildning stämmer dessvärre inte överens med vad arbetsgivare söker, menar Mariana Giuricici.

– Men även om det finns jobb och rätt matchning kan arbetsgivare just nu ligga lågt med att anställa utifrån den situation vi har i dag.

Efter Arbetsförmedlingens omorganisation för cirka ett år sedan har den statliga förvaltningsmyndigheten dragit ner på personal. Och när coronapandemin slog till med full under våren har den slimmade personalstyrkan satts under press. Men den har kunnat vara värre om Arbetsförmedlingen inte satsat på den digitala utvecklingen, menar Mariana Giuricici.

– Det är klart att vi har mycket att göra. Men den digitala utvecklingen har underlättat arbetsbördan. Om vi inte haft den har vi haft stora problem. Nu har vi samtidigt styrt om resurser där behovet finns, till exempel vid inskrivningar, så att varje kund får ett planeringssamtal med våra arbetsförmedlare.

Den öppna arbetslösheten i länet har ökat med drygt 54 procent jämfört med samma månad i fjol. I slutet av juli i år var 4 908 personer öppet arbetslösa, varannan av dessa är utrikesfödda.

– Många av de utrikesfödda kan ha haft tillfälliga anställningar, många jobbar inom serviceyrken med osäkra anställningar. Det är svårare för utrikesfödda att etablera sig och komma ut på arbetsmarknaden. Men naturligtvis erbjuds de även program och aktiviteter hos oss.