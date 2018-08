Folkfest väntar i helgen på Silverman – som hoppas få SM nästa år: "Antar att vi ligger bra till"

Anmäl text- och faktafel

För 15:e året i följd är det på lördag dags för Sala Silverman.

Tävlingen har blivit Västmanlands stora triathlonlopp, och förmodligen också Salas enskilt största årliga idrottshändelse.

Som alltid finns IFK Salas Åke Lantz i bakgrunden. Dagarna innan är förberedelserna som mest intensiva, men han tycker ändå att det har flutit på bra.

– Det går bra. Jag tittar på väderleksrapporten nu, det ser skapligt ut nu. Vi hade lite regn i fjol men det funkade i alla fall. Men det är alltid trevligt med sol. Det är väldigt bra just nu faktiskt, så det vill vi ha. Vi har mycket efteranmälningar också. Vi försökte bromsa, men det är många som vill komma in just nu. Vi tar in lite grann i alla fall, på sluttampen, om vi ser att det flyter på, säger Lantz när Sporten når honom mitt under de avslutande förberedelserna.

Men efter 15 raka år där tävlingen i stort varit densamma, även om man experimenterat med att göra den till en tvådagarstävling, kan Sala Silverman redan nästa år komma att se helt annorlunda ut. Efter att Tjörn hoppat av som arrangör för nästa års SM i triathlon hoppas – och tror – Åke Lantz att IFK Sala har god chans att utses till ny arrangör.

– Vi sökte SM i år men fick det inte av någon konstig anledning. Vi får se hur det blir nästa år. Man söker ju SM två år i rad, men de hoppade av sitt andra år så de ska inte köra i Tjörn längre. Så man kan fundera vad det blir av SM då. De måste söka en ny SM-arrangör, och jag antar att vi kanske ligger bra till, säger Lantz och fortsätter.

– Då måste vi titta på organisationen. Vi måste vara fler som jobbar kring SM, det blir mycket mer ett evenemang runt omkring.

Förra årets segrare, finske Kim Harju, kallade Sala Silverman ”överlägset den finaste och roligaste tävlingen jag har varit på”. Och just att så många uppskattar tävlingen tror Åke Lantz är ett starkt argument till varför Sala ska få arrangera SM.

– Precis, vi får jättemycket beröm vartenda år för arrangemanget. Vi har över hundra funktionärer, 130 funktionärer, så vi är väldigt funktionärstäta. Bra priser också, så det är riktigt bra.

Vad skulle det betyda för er att få arrangera SM?

– Det betyder jättemycket. Det betyder framför allt att vi skulle få upp tävlingen med eliten. Vi har inte haft så mycket elit, men vi har haft en del som tycker det är jättebra. Jag tror nog att ett års SM skulle betyda jättemycket. Vi skulle kanske lägga om banan och få ner folk på stan, med löparbanan. Det blir en snabbare löpbana och så mer publik.

Vad tror du det skulle innebära i deltagarantal?

– Kanske fördubblat, 7-800. Det är en hel del, och det är ju otroligt lite hotellplatser i Sala. Så det är den biten också. Men det finns kanske inte så många i Tjörn heller. Många kommer ju i husbilar, så det kanske skulle funka ändå. Men det får vi ta ställning till om vi får förfrågan.

Åke Lantz förväntar sig att ett besked om ny SM-arrangör kommer under hösten, men innan dess är det alltså dags för 2018 års upplaga av Silverman. Omkring 450 deltagare är i nuläget anmälda, och Lantz ser ett par hemmafavoriter.

– Vi har Kristoffer Ahlin som var med i Hawaii i fjol då, han tror jag på. Han har lite revansch att utkräva för Vätternrundan som han fick bryta efter massa punkteringar. Han är hemmafavoriten. Sen på korta distansen har vi Peter Fange och Andreas Ringvall, i sprinttävlingen. Andreas vann ju nordiska mästerskapen i tempo. Han är duktig på att springa, men värdelös på att simma. Det blir en bra Salafajt mellan de två.

Men Sala Silverman handlar absolut inte bara om de främsta. I kanske mycket högre utsträckning handlar den om alla de motionärer som tar sig an utmaningen att ta sig igenom tävlingen.

För motionsidrott är stort så det förslår i Sala – och Åke Lantz tror att Silverman har något med det att göra

– Silverman har startat en hälsogrej, med cykling, simning, löpning. Vi hade inte en triathlet för 15 år sen, nu har vi haft två stycken till Hawaii och fem-sex stycken i Kalmar. Det fanns inte på kartan. Titta på alla cyklister vi har, det har också startat. Jag tror inte att det hade startat utan Silverman på samma sätt. Jag tror att det har startat mycket för hälsotillståndet i Sala, hälsotalet.