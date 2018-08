Pallplaceringar för VSS i öppet vatten – i 102:a upplagan av hemmatävlingen

Anmäl text- och faktafel

Sedan 1916 har det arrangeras simtävlingar i öppet vatten i Västeråsfjärden – och så även 2018.

För femte året i rad – sedan Lögastrands tillkomst – arrangerades Lögastrandssimningen av Västerås Simsällskap. Och det blev pallplaceringar för klubben både på dam- och herrsidan.

På damsidan simmade Lina Rehnman in på en tredjeplats, på tiden 44.12. Med det var hon kraftigt distanserad bakom de två starkaste simmarna, segraren Christine Ekman och tvåan Emma Rotstam som båda simmade in på under 37 minuter.

Även på herrsidan blev det en tredjeplats för VSS, genom Lukas Steiner. Hans 33.26 var bara fem sekunder sämre än tvåan Mattias Glenesk. Vann gjorde Simon Wanna på 32.39.

Förutom det 3 000 meter långa huvudloppet arrangerades det även kortare lopp, över 750 och 1 500 meter. Totalt deltog 85 simmare.