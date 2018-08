Västmanlands Fotbollförbund samarbetar med Premier League-klubb: "Första av sin sort i Sverige"

Västmanlands Fotbollsförbund inleder ett samarbete med West Ham, som spelar i den engelska högstaligan, skriver VFF i ett pressmeddelande. Mellan den 27 oktober och 2 november kommer förbundet kicka igång ett utbytesprojekt mellan unga ledare från Västerås och London. VFF driver projektet tillsammans med West Ham United Foundation, Premier League klubbens välgörenhetsorganisation.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med West Ham United Foundation som har 25 års erfarenhet med arbete i utsatta områden i London. Deras filosofi är att samhällsengagemang berikar föreningar på flera sätt, ”community feeds academy”, säger Edwin O’Brien-Rodney, styrelseledamot och projektledare i Västmanlands Fotbollförbund.

Cirka 20 ledare från Västerås kommer under hösten och vintern att genomgå en utbildning som består av två delar, en tränarutbildning och en utbildning i inkluderande ledarskap. Där kommer de att få chansen att vara med i West Hams verksamhet i London i utbyte.

– Ledarna kommer tillsammans med West Ham hålla i kostnadsfria fotbollsaktiviteter i såväl bostadsområden men även i den ordinarie verksamheten hos föreningarna, säger O’Brien-Rodney.

– Västmanlands Fotbollförbund hade som mål att genomföra projektet i hela länet men efter önskemål från West Ham genomförs första etappen enbart med Västeråsföreningar för att nästa år utvecklas.

Huvudmålet med projektet är att väcka intresse för fotboll och visa på den gemenskap och tillhörighet som kommer med föreningslivet.

– Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att spela fotboll oavsett vart de bor och oberoende av ekonomiska förutsättningar. Ett extra plus är ju vårt fina samarbete med en Premier Leauge klubb, det första av sin sort i Sverige, säger O’Brien-Rodney.

Fakta: De deltar i samarbetet

Deltagande föreningar är BK30, Bäckby United, Skiljebo SK, Västerås IK och Västerås SK.

Övriga samarbetspartner just nu är here4U, Mimer, Västmanlands Idrottsförbund och The University of East London.

Information sprids bland annat via hemsida, sociala medier, Mimer, here4U, skolor och fritidsgårdar och via de deltagande föreningarna.