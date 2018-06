Mittmedia sänder live från Dalecarlia Cup i Borlänge – här är hela matchlistan

Årets upplaga av fotbollsfesten i Borlänge är den 37:e, och för andra året i rad så kommer Mittmedia att vara på plats och sända matcher direkt.

I år riktar vi kamerorna mot tre planer, där de tre äldsta åldersklasserna spelar sina matcher, och följer lagen genom både grupp- och slutspel.

Totalt räknar vi med att sända ungefär tjugofem matcher, i åldersklasserna 14-16 år, under de fyra dagarna som cupen pågår.

– Fjolårets satsning med livesända matcher visade sig vara väldigt uppskattat av våra kunder, så självklart känns det viktigt och kul att vi kommer vara på plats och visa upp fotbollsfesten även i år, konstaterar Kristian Bågefeldt, fotbollsredaktör i Dalarna.

Totalt deltar 348 lag, i runda slänga 5 600 spelare, i cupen, som sedan starten 1981 har drivits i IK Brages regi.

– Vi är nog ganska många som har fina minnen och erfarenheter från liknande fotbollscuper i yngre år. Elit- och senioridrott i all ära, men det är på sådana här planer som allt börjar. Att vi får vara med och förmedla glädjen från Sportfältet känns jätteroligt, säger Bågefeldt.

Dalecarlia Cup inleds på torsdag morgon och pågår till på söndag eftermiddag. Totalt spelas 1 186 matcher på 24 olika planer på Sportfältet i Borlänge.

Nedan ser du matcherna som vi kommer att livesända under cupen. Notera att fler matcher kommer att tillkomma under cupens gång. Vilka de blir bestäms när vi vet hur slutspelen kommer att se ut.

Sändningsschema Dalecarlia Cup 2018

Torsdag

09.00: P14 Grp E. Hille IF–Västerås IK Gul

10.00: P14 Grp A. IFK Mora–Tynset IF

11.10: F15/16 Grp A. Kvarnsvedens IK–Tynset IF

13.10: F15/16 Grp B. Ljusdals IF–Stöde IF

14.20: P14 Grp B. Sandvikens AIK–Heby AIF

17.20: P14 Grp B. Alnö IF–Forssa BK

Fredag

09.00: F14 Grp A. Västerhaninge IF–Selånger FK

11.00: P15 Grp B. Valbo FF–Öna SK

12.00: P15 Grp B. Sandvikens AIK–IFK Timrå

14.00 : F14 Grp B. Värmdö IF–Västerås BK 30

15.20: P14 Grp A. IK Brage–IFK Mora

17.00: P14 Grp C. Norrala IF Blå-Irsta IF

Lördag

09.00: P14 Grp D. Arboga Södra IF–IFK Timrå

10.00: F14 Grp B. Västerås BK 30–Öna SK

13.10: F15/16 Grp B. Ljusdals IF–Torsångs IF 1

+ slutspelsmatcher. Vilka vi sänder bestäms under cupens gång. Håll utkik på våra sajter för senaste sändningsinfo.

Söndag

Slutspelsmatcher. Vilka vi sänder bestäms under cupens gång. Håll utkik på våra sajter för senaste sändningsinfo.