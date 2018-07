Fotbollsspelaren vill göra skillnad och stoppa mobbning – genom projektet Hero of the talk: "Krävs ett nytt synsätt"

Anmäl text- och faktafel

Hero of the talk är namnet på projektet som ska få bort killsnacket från fotbollen i Södertälje. Nahir Oyal vill att den förlegade normen att vara vara tuff och gömma sig bakom en fasad ska bort från arenan. Killarna ska bli unga förebilder som vågar visa känslor och vara sig själv, men också vågar att säga ifrån om någon far illa.

– Om man direktöversätter namnet blir det att vara "hjälte över snacket" Men det är inte det som är grejen. Min översättning blir "våga prata för att göra positiv skillnad", säger Nahir Oyal.

Projektet Hero of the talk föddes ur Nahir Oyals egna erfarenheter. Han är fotbollsspelare, men har också extraknäckt som elevcoach. Och på senare tid har han börjat plugga. En dag på utbildningen blev han plötsligt rastlös. Minnesbilder började dyka upp och tog honom tillbaka till hans välgörenhetsresa i Libanon. Tankarna började snurra och landade i "Jag vill göra något för samhället, för ungdomarna och barnen. Jag vill starta upp och göra något eget".

– Vad kan jag ge barnen som jag har? Och vilka är mina egenskaper? Då tänkte jag på min egen fotbollskarriär. Jag ville starta upp en fotbollsskola. Och nästa fundering var: vad fattades när jag var liten? Och då riktades tankarna mot mobbning. I min omgivning har det förekommit mobbning. Även fast jag hade en del inflytande, gjorde jag inget åt saken. Varför gjorde jag inte det?

Nahir Oyal har fler minnen av att människor far illa, mycket sker i skolan. När han jobbade som elevcoach.

– I skolan såg jag många småsaker som hände mellan eleverna. Ibland riktades småsakerna konstant mot samma person, och då är de faktiskt mobbning. Man vet inte hur personen känner när den går hem eller hur hen mår. Hen kanske inte ens vill komma till skolan något mer. Det är det här jag vill förmedla, att man kan se när en person är utanför och försöka få med hen i gruppen. På så sätt blir man en förebild tycker jag.

– Det är det som är grejen, att man tänker "jag har inte gjort något dumt" eller det är inte jag som slår honom. Men man står ändå där och kollar på. Det är fel, att kolla bort. Man kan säga till eller hämta hjälp. Vi alla har ett ansvar.

Efter många reflektioner och tankar hade Hero of the talk utformats. I början av juli blev projektet färdigt. "Snacket" är en del av Hero Camp. Som startar den 6 augusti och det är ett läger för fotbollskillar från Södertälje i åldrarna 11 till 13 år.

– Man utbildar föräldrar, man utbildar lärare, men varför går man inte till roten av problemet? Och förändrar beteendet där det sker?

– Jag märkte att många gånger är det fotbollskillarna som har inflytande i kompiskretsarna. De är lite tuffare och tar för sig. Jag måste ta tag i dem, för att göra det framtida samhället bättre. Det är dem som kommer våga säga ifrån, om det är något som pågår.Han fortsätter:

– Målet är ju såklart att få med flickorna också. Jag vill att det ska vara jämställt. Och jag vill inte att någon ska känna "de jobbar bara med killar". Vi kommer förhoppningsvis ha med tjejer nästa år.

Lägret är fem dagar långt och blir fyllda med korta föreläsningar och rollspel. Där killarna kommer att få besök av ett antal äldre förebilder som Özcan Melkemichel, Nahir Besara och Peter Svensson från Juventas Ungdomsjour. Men självklart kommer de också att öva på de viktigaste teknikerna i fotboll och spela matcher.

– Vi måste lära dem fair play, hur man beter sig och vilken ton man har på plan.

Hero of the talk föddes utifrån Nahir Oyals egna erfarenheter och minnen. Han tycker att han själv borde ha stoppat det som pågick när han var liten, stoppat några av sina vänner från att mobba andra. Att säga ifrån handlar både om att skydda mobbaren från att göra något dumt som hen kommer att ångra. Samt: att skydda offret från de konsekvenser som mobbing innebär.

– Om du är mobbare är du utanför, då passar du inte in här. Jag vill skapa en ny trend. Det är coolt att vara snäll och sjyst.

Om du eller någon annan i din omgivning behöver hjälp, stöd eller råd ring gärna Friends på 070-725 54 30 eller mejla [email protected]

Eller kontakta Juventas Ungsomsjour: [email protected]