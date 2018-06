Fem heta snackisar efter Sverige–Sydkorea: "Ingen världsspelare – men vilken kapten"

Kaptenen. Andreas Granqvist har verkligen växt ut till en riktig ledargestalt för det här landslaget. Han kanske inte är någon världsspelare, men oj vilken kapten och lagspelare. I mötet med Sydkorea stod Granqvist för en felpassning för att sedan jaga ikapp och stå för en viktig brytning i första halvlek. I andra halvlek halkade han och Sydkorea var på väg att få ett jätteläge – en stund senare klev han fram och sköt tre blytunga poäng till landslaget. Nu lever VM-drömmen vidare, tacka Andreas Granqvist för det! Sveriges kapten stod totalt sett för en riktigt bra insats och ledde sitt lag mot segern.

Pontus Jansson. Bredvid sig i backlinjen fick Andreas Granqvist en ny kollega då Victor Nilsson Lindelöf var sjuk och Pontus Jansson kastades in. Jansson som imponerade stort i landskampen mot Danmark för några veckor sedan levererade på nytt. Det känns tryggt att Sveriges så stabila försvarsspel klarar av att hålla tätt även om en mittback från en storklubb som Manchester United saknas.

Missarna. Marcus Berg hade det bästa läget men lyckades pricka målvakt istället för nätmaskor från några meters håll i den första halvleken. Berg fick ytterligare lägen, Toivonen nickade och Emil Forsberg sköt över. Ett tag kändes det som en sådan där match när bollen vägrar gå in. Men till slut klev Andreas Granqvist fram. Målet kom men det krävdes en straff, och det känns fortfarande som att anfallsspelet behöver vässas till en hel del.

Son Heung-min. Sydkoreas stjärna målades upp som det klart största hotet mot Sverige inför matchen. Han stod för ett par fina aktioner, men Sydkorea hade svårt att skapa chanser mot Sverige och Heung-min neutraliserades effektivt. Mot Tyskland i nästa omgång blir det ett par världsspelare till att hålla koll på och det svenska försvaret kommer sättas på mer prov.

VAR. Videogranskningen har onekligen rört upp en del känslor och har spelat matchavgörande roller i flera av matcherna i VM så långt. Känslan är att det blivit ovanligt många straffar redan och visst kan VAR-systemet vara en stor anledning till det. Det känns ovant och rätt ryckigt när spelet pausas och domaren löper ut till sidlinjen, men leder det till fler korrekt dömda straffar och mål är det svårt att klaga. Åtminstone en dag som den här.

Sverige–Sydkorea 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (65) Andreas Granqvist (straff).

Domare: Joel Aguilar.

Publik: 42 300.

Så spelade Sverige: 1 Robin Olsen – 2 Mikael Lustig, 18 Pontus Jansson, 4 Andreas Granqvist (K), 6 Ludwig Augustinsson – 17 Viktor Claesson, 7 Sebastian Larsson (ut 80), 8 Albin Ekdal (ut 71), 10 Emil Forsberg – 9 Marcus Berg, 20, Ola Toivonen (ut 76).

Avbytare: Oscar Hiljemark (in 71), Isaac Kiese Thelin (in 76) och Gustav Svensson (in 80).

