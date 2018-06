Bebisfiranden och Danmarksdödare – Här är svenska stjärnornas första landslagsmål

Andreas Granqvist

I gruppspelet har han klivit fram som svensk straffskytt och till och med skyttekung. Men "Granens" första mål i landslaget kom inte på straff. Sverige hade 3–0 mot San Marino och Olof Mellberg var utvisad. Då satte Erik Hamrén in Granqvist och han behövde inte lång tid på sig för att nicka in Sebastian Larssons frispark. Sverige vann EM-kvalmatchen med 6–0.

Marcus Berg

Marcus Berg är den spelare i svenska truppen som öppnade sitt målkonto först. I oktober 2010 jagade Sverige storseger mot Malta i VM-kvalet, en femmålsseger skulle göra att Blågult gick om gruppledarna Portugal. Vid ställningen 3–0 skickade Zlatan Ibrahimovic in en boll längs marken och 22 år gamle Marcus Berg kunde enkelt rulla in 4–0, som också blev slutresultatet.

Sebastian Larsson

Efter åren i England borde "Seb" veta hur man gör det mot Stoke en regnig tisdagskväll. Men uppenbarligen vet han också hur man gör det mot Moldavien en tisdag i mars. I EM-kvalet 2011 spelade Sverige en alltför spännande match mot Moldavien. Ställningen var 1–0 till Sverige med tio minuter kvar. Då vrickade Zlatan in bollen till Sebastian Larsson som avslutade säkert vid bortre stolpen. Målet blev avgörande då Moldavien reducerade till 2–1 innan matchen var över.

Victor Nilsson Lindelöf

En relativt nybliven målskytt i landslaget, närmare bestämt i VM-kvalet i oktober 2016. Bulgarien stod för motståndet och precis som sin mittbackskollega gjorde Nilsson Lindelöf sitt första landslagsmål på en hörna. Efter flipperspelsliknande nickar i bulgariskt straffområde kunde Ola Toivonen nicka ned bollen perfekt till "Vigge" som dundrade upp 3–0 i nättaket, det blev också sista målet i matchen.

John Guidetti

John Guidettis första landslagsmål kom mot Wales i genrepet inför EM 2016. Matchen var mer eller mindre avgjort och Guidettis mål innebar 3–0 för Sverige. Det som satte avtryck var firandet. Guidetti plockade upp bollen, lade den under tröjan och sög på tummen som en hyllning till hans då gravida sambo Sanna Dahlström.

Mikael Lustig

Lustig slog faktiskt till med sitt debutmål i samma match som Sebastian Larsson gjorde sitt. Det var den Umeå-fostrade högerbacken som öppnade målskyttet i matchen även om det kunde misstänkas vara ett självmål. Uppbyggnadsspelet var däremot väldigt vackert då Lustig väggade sig fram med hjälp av Kim Källström. Väl i straffområdet drog han till från nästintill obefintlig vinkel och bollen styrdes in av ett moldaviskt ben.

Emil Forsberg

När "Mini-Foppa" spräckte sin målnolla i landslaget kunde han knappast ha valt ett bättre tillfälle. I ett ovisst play off mot Danmark till EM 2015 klev Sundsvallssonen fram och satte det så viktiga 1–0-målet för Sverige. Assisten kom från Mikael Lustig och skottet satt perfekt vid bortre stolpen. Sverige vann med 2–1 och följde upp med 2–2 på bortaplan, EM-platsen var säkrad.

Ola Toivonen

Toivonen blev faktiskt blåst på det som egentligen var hans första landslagsmål. Han blev felaktigt avvinkad för offside mot Wales våren 2010 men trösten skulle komma två månader senare. I en träningslandskamp mot Bosnien, Erik Hamréns första på hemmaplan som förbundskapten, öppnade han både Sveriges och sitt eget målskytte i landslaget. En fin nick på ett perfekt inlägg från Behrang Safari spräckte Toivonens landslagsnolla. Matchen slutade 4–2 till Sverige.

Viktor Claesson

Viktor Claesson har vuxit fram som en succéman under VM men om vi ska vara helt ärliga var hans debutmål i landslaget inte speciellt vackert. Under januariturnén 2012 slog han till mot Qatar efter ett Elfsborgs-samarbete. Oscar Hiljemark spelade in bollen till Claesson som glidtacklade bollen i stolpen. Bollen studsade ut igen, på en qatarisk spelare och in i mål. Inte så vackert men 2–0 och ett första landslagsmål blev det. Matchen slutade 5–0.

Marcus Rohdén

Marcus Rohdén är faktiskt en av de som lyckats med konststycket att göra mål i sin första landskamp. Under januariturnén 2015 fick han chansen från start mot Elfenbenskusten och tog den med den äran. Sverige hade ledningen med 1–0 när Rohdén punkterade matchen i den 87:e minuten och skrällsegern mot Elfenbenskusten var ett faktum.

Oscar Hiljemark

Elfsborgsspelarna är bra på att näta under januariturnéer. Hiljemark slog till mot Bahrain 2012 med ett ganska vackert mål. Efter att ha drivit bollen länge och vänt bort ett par försvarare drog han till från ytterkanten av straffområdet. Bollen satt tryggt vid bortre stolpen och fastställde slutresultatet 2–0.

Jimmy Durmaz

Här har vi faktiskt en riktig läckerbit till debutmål! Jimmy Durmaz gjorde det, precis som Vikor Claesson, i Qatar-krossen 2012. Men till skillnad från Claessons får nog det här gå under kategorin "drömmål". Durmaz drev bollen från sidlinjen, in mot mitten och avlossade långt utanför straffområdet. Målvaktsingripandet lämnade kanske mer att önska men bollen gick in vid första stolpen och vackert var det!

Isaac Kiese Thelin

Här hittar vi ännu ett klassmål och dessutom den senaste i truppen att skriva in sig i historieböckerna som målskytt för Sverige. I november 2016 mötte Sverige Ungern och den ungerska målvaktslegenden, mannen i mjukisbyxorna, Gábor Király gjorde sin sista landskamp. Kiese Thelin skulle dock inte komma att få hål på honom då målvakten byttes ut i den 28:e minuten men ett mål hängde i luften för Örebroaren. Väl i den 67:e minuten var det dags. Han tog emot ett inkast, vände bort en ungrare, volleytunnlade nästa och sköt sedan bollen distinkt i mål. Ett mål som Kurre Hamrin skulle varit stolt över, som TV4:s kommentatorer sade. Målet innebar 2–0 och blev matchens sista.

Martin Olsson

Här har vi en man som presenterade sig direkt – med två mål – från vänsterbackspositionen. Martin Olsson är kanske inte någon frekvent målskytt i landslaget men hans debut var en uppvisning av sällan skådat slag. I samma match som Toivonen öppnade sitt målskytte överskuggades han av Martin Olsson. Först tåade han, mycket akrobatiskt, in Pontus Wernblooms nick till 3–1. Kanske en liten stöld från Wernbloom då nicken redan var på väg in. Andra målet kom efter en offensiv räd när Olsson frispelades av Zlatan Ibrahimovic och kraftfullt drämde upp 3–1 i nättaket.

Albin Ekdal, Pontus Jansson, Filip Helander, Emil Krafth och Gustav Svensson väntar fortfarande på sina första landslagsmål. Kanske inspireras någon av Ludwig Augustinsson och kliver fram som VM-hjälte mot Schweiz.

Se också: VM-magasinet #12 – reser 8000 km för att se Sverige: "Vinsten mot Mexiko var inte bra för plånboken"

Läs också: Ola Toivonen kan bli hjälte på födelsedagen – igen

Läs också: Efter svenska gruppsegern – här är allt du behöver veta om Schweiz