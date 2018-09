VSK dominerade andra halvlek totalt – körde slut på motståndarna: "Vi forcerar sista kvarten”

Det skulle vara så sent som i den 84:e minuten som VSK avgjorde mot Elitserienykomlingen Falu BS när Simon Jansson satte 4-1. Bara minuter innan hade bortalaget också missat sin väg in i matchen, straffen räddades av Filip Mörkdal. Det satt långt inne trots en total dominans av spelet under hela andra halvleken.

– Vi fortsätter med vårt spel och nöter på. Vi har mycket boll och mycket tryck i det vi gör vilket gör att de orkar inte i 90 minuter och då forcerar vi sista kvarten. Fille (Filip Mörkdal, red. anm.) räddar straff och sedan gör vi tre snabba. De är lite trötta på slutet, säger Robin Folkesson.

Ni har ett stort övertag och lägen, vad är det som gör att ni inte avgör tidigare?

– Det är väl si och så där med skärpa i avsluten, det är bara andra matchen på försäsongen. Men sedan är det så att de står lågt. De gör det bra och gör det svårt för oss, det vi kan göra är att försöka ha tålamod i det vi gör och försöka mata ned dem över 90 minuter.

Falu BS tog överraskande ledning med 0-1 efter 15 minuter genom David Forsell. Då hade VSK precis börjat få igång spelet för de första tio minuterna var inte mycket att skriva hem om. Det såg tafatt ut och inledning var jämn mot ett lag som man ska vara bättre än.

– Ja, vi var väl inne på samma sak att vi var lite sega i början, det gick lite för sakta med alltihop egentligen. Vi kommer in i det i slutet på första halvlek och andra halvlek vinner vi hela matchen. Jag tycker vi gör en bra andra halvlek i alla fall, säger Folkesson.

Jag kan tänka mig att det här var en annan utmaning än Hammarbymatchen senast och vad säger du om motsåndet?

– Jag tycker de gör det bra, Falun. De har många bra spelare och spelar utefter sina förutsättningar. De backar hem väldigt lågt men får ju rätt så bra kontringslägen på oss som de kan göra mål på. Nej men jag tycker de gör det bra men det är skillnad mot Hammarby, klart att det är det.

Vad säger du annars om din egen insats, du står för två assist?

– Ja jag vet inte, svårt det är andra matchen. Man försöker bara att komma igång och göra det rätt så enkelt. Jobba hårt och sätta de där framme i bra lägen, säger Robin Folkesson.

Matchfakta

VSK–Falu BS 6–1 (3–1)

Mål: 0–1 (15) David Forsell (Tobias Andersson), 1–1 (27, straff) Robin Andersson, 2–1 (35) Robin Andersson (Robin Folkesson), 3–1 (40) Simon Jansson (Robin Folkesson), 4–1 (84) Simon Jansson (Magnus Joneby), 5–1 (86) Jacob Bucht (Simon Jansson), 6–1 (88) Robin Andersson (Simon Jansson)

Hörnor: 12–3

Utvisningar: VSK: -, FBS: 2x10

Domare: Andreas Broberg

Publik: 220