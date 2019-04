Indianerna inleder säsongen – redan på skärtorsdagen: ”Får chansen att mäta sig”

Indianerna har alltså inte kört en enda träningsmatch sedan 2015, då laget mötte Smederna under försäsongen.

Och fullt lag blir det inte den här gången heller – ingen av de sex utländska stjärnorna i elitserietruppen kommer till Vetlanda i påskhelgen. Men väl de fyra svenska förarna, som gör upp om två platser i startsjuan. Lagkaptenen Ludvig Lindgren och hemvändaren Joel Andersson ser på förhand ut att ha övertaget på talangerna Christoffer Sellvin och Jonatan Grahn, som nu får chansen att utmana.

– Det här blir ett väldigt bra tillfälle för dem att visa upp sig. Här får de chansen att mäta sig mot annat motstånd, både mot konkurrenter och lagkamrater. Joel har kört en match i Englnd (sju poäng på fyra heat för Edinburgh Monarchs), men för de andra blir det första matcherna för säsongen, säger Peter Johansson som är lagledare i Kumlaklubbens elitserielag men som inte kommer vara på plats i Vetlanda i helgen.

Vad förväntar du dig av laget i helgen?

– Jag tror vi kan hävda oss bra, när man jämför med de andra lagen ser vi starka ut. Vissa har kryddat med utländska förare, backupförare som de vill testa, men vi har ett väldigt jämnt lag rakt över. Och grabbarna känner varandra väl och kan hjälpas åt med inställningar och sådana saker. Även om det bara är en förare på banan åt gången kan man hjälpas åt, som i det gamla lag-VM-formatet.

Lagcupen körs enligt division 1-modell, med fyralagsmatcher och fem förare per lag. En förare per lag deltar i varje heat. De fyra toppförarna i lagen möter alla varandra medan lagens femteförare bara kör inbördes i fyra heat. På den positionen har Indianerna lånat in Valsarnas norrman Lasse Fredriksen.

– Tanken var att Viktor Flood skulle ha kört där, men det blev inte så. Nu kommer Lasse få dubbeljobba, han kör för Dackarna i första kvalmatchen och sedan för oss i andra, säger Johansson.

I sin kvalmatch ställs Indianerna mot Vetlanda med bland andra Filip Hjelmland och ex-indianen Victor Palovaara, Smederna med Pontus Aspgren och Linus Eklöf och Masarna med Kim Nilsson och supertalangen Philip Hellström-Bängs. De två bästa lagen får köra A-final på fredag, de två andra kör B-final. I andra kvalmatchen deltar Dackarna med Joel Kling och ex-indianen Kacper Gomolski, och Västervik, Lejonen och allsvenska Vargarna med på papperet svagare lag.

Hela indian-truppen kommer att samlas för träning på Sannahed den 30 april.

De sex utländska förarna har alla inlett säsongen i Polen, och regerande världsmästaren Tai Woffinden har sett briljant ut. Efter en enpoängare i säsongens allra första heatet för sitt Sparta Wroclaw har britten kört hem 30 poäng av 30 möjliga på de följande tio heaten borta mot Unia Leszno och hemma mot Zielona Góra.

Även de andra indan-förarna visar hygglig form: Nyförvärvet Chris Holder drog in 11+1 poäng för Torun senast, Kenneth Bjerre har kört in 22+2 poäng på två matcher för Grudziadz, Anders Thomsen har noterats för 20+2 för Lublin och veteranen Piotr Protasiewicz för 14+4 på nio heat för Zielona Góra. Och i andraligan har Krystizan Pieszczek plockat 23 poäng på två matcher som heatledare för Gdansk.

Indianerna inleder elitserien med bortamatch mot Masarna den 7 maj.

Laguppställningar, Vetlandas lagcup

Kvalmatch ett, torsdag 15.00

Dackarna: 1) Joel Kling, 2) Kacper Gomolski, 3) Artur Czaja, 4) Jesse Mustonen (lån, saknar svensk klubb), 5) Lasse Fredriksen (lån från Valsarna).

Västervik: 1) John Lidman, 2) Anton Karlsson, 3) Joel Larsson, 4) Philip Olofsson, 5) Vakant.

Lejonen: 1) Jason Jørgensen (lån, saknar svensk klubb), 2) Mathias Thörnblom, 3) Pawel Hlib (lån, saknar svensk klubb), 4) Kevin Wölbert, 5) William Björling.

Vargarna: 1) Henrik Bergström, 2) Viktor Bergström, 3) Timi Salonen, 4) Dennis Fagerkrantz, 5) Oscar Holstensson.

Kvalmatch två, torsdag 19.00

Indianerna: 1) Ludvig Lindgren, 2) Joel Andersson, 3) Jonatan Grahn, 4) Christoffer Selvin, 5) Lasse Fredriksen (lån från Valsarna).

Vetlanda: 1) Filip Hjelmland, 2) Andreas Lyager, 3) Victor Palovaara, 4) Johan Jensen, 5) Jonathan Ejnermark.

Smederna: 1) Pontus Aspgren, 2) Daniel Hendersson, 3) Linus Eklöf, 4) Alexander Woentin, 5) Johannes Stark.

Masarna: 1) Kim Nilsson, 2) Alexander Liljekvist, 3) Emil Millberg, 4) Jesper Persson, 5) Philip Hellström-Bängs.