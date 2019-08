Sömn, sex och motion bättre än läkemedel för att undvika depression

Hur kunde jag fortfarande vara deprimerad när jag tagit anti-depressiv medicin under femton år? Läkarna hade förklarat. Depressionen satt i hjärnan. För lite serotonin. Lösningen var piller för att öka halten. Det är utgångspunkten för Johann Haris ”Lost Connections.” För att se om det fanns andra förklaringar än serotonin och andra lösningar än anti-depressiva läkemedel reste han under flera år runt i världen och talade med läkare, forskare och människor som drabbats av depressioner.

Haris hittade inga bevis för att serotonin orsakar depression. Forskningen som fann det sambandet är i dag ifrågasatt av flera, bland annat Karolinska institutet skriver att ”det med stor sannolikhet inte är serotoninbrist i synapsen som orsakar depression”.

Läkemedelsindustrins strategi är att allt fler människor diagnostiseras med depressioner som kräver läkemedel. Läkemedelsverkets rekommendationer är tydlig: ”Antidepressiva läkemedel är ett av förstahandsalternativen vid behandling av medelsvår till svår depression.”

God sömn, vandringar i naturen, samvaro med vänner och inte minst sex är bättre än anti-depressiva läkemedel.

Varför drabbas människor av depression? Orsakerna handlar om brutna förbindelser (Lost Connections) med meningsfullt arbete, andra människor, meningsfulla värderingar, barndomstrauman, status, naturen och en hoppfull framtid.

En undersökning där miljoner människor från hela världen deltog handlade om arbete. Tretton procent upplevde arbetet som meningsfullt, 64 procent gjorde det inte och 24 procent hatade det. Monotona arbetsuppgifter, maktlöshet, usel betalning etc. Missnöjet orsakar ofta depressioner. Kan läkarna behandla depressioner som orsakats av dåliga arbetsförhållanden? Vilken medicin ska ordineras? Antalet osäkra arbeten växer. Jag har arbetat som frilansjournalist i mer än tre decennier. Utlämnad åt redaktörernas beslut om publicering eller refusering. Går det bra mår jag bra. Går det dåligt mår jag dåligt. Självkänslan och självförtroendet sjunker. För att inte bli missmodig brukar jag tänka på läsvärda reportage och böcker jag skrivit. Hjälper det inte misstror jag mina redaktörer.

Depressioner hamnar, i likhet med ångest, glädje, sorg, drömmar och tankar, i hjärnan. Varför hamnar depression i vissa hjärnor och inte i andra? En forskare undersökte hundratals kvinnor i London som drabbats av förfärliga händelser. Resultatet var tydligt. Kvinnor med arbete, bra äktenskap och vänner klarade sig bättre.

Fokusering på konsumtion präglar relationerna till andra människor. Ju mer upptagna av konsumtion människor är desto kortare och sämre är deras relationer med andra. De tänker på vad andra har och hur de värderas av andra. Ångest och depression ökar i takt med fokus på konsumtion. Oavsett hur mycket en människa kan konsumera finns alltid andra som har mer. Ojämlika samhällen skapar fler deprimerade människor.

Livsstilen i Europa, Nordamerika och många andra länder orsakar ensamhet. I samhällen där människor lever nära varandra i gemenskap är depression sällsynt. Kollektiva aktiviteter har avtagit, särskilt i USA. Robert Putnams ”Den ensamme bowlaren” skildrar utvecklingen. När forskare frågade hur många vänner människor i kris kunde vända sig till var det vanligaste svaret i USA ingen.

Depression är ett personligt problem, men att fler människor drabbas i vissa samhällen än andra visar att det även är ett samhälleligt problem. USA är ett extremt ojämlikt samhälle, hårt drabbat av övervikt, missbruk och depressioner. Johann Hari skriver om det, men inte om våldet. Under läsningen av ”Lost Connections” har jag tänkt på Mark Ames ”Going Postal.” Den handlar om massmord på arbetsplatser och skolor i USA. Förklaringen i tidningar och teve är att gärningsmännen varit galningar. Ames fann andra förklaringar. Gärningsmännen hade varit utsatta för förnedrande upplevelser i skolor och på arbetsplatser. De hade blivit deprimerade. De ville inte leva längre, men innan de tog livet av sig själva dödade de personer de ansåg skyldiga till deras olycka.

Djur i fångenskap är mer deprimerade än de som lever fritt i sina naturliga miljöer. Tänk om det finns likheter med människor tänkte en forskare. Hon fick människor i städer att vandra i naturen. Resultatet visade att hälsan och koncentrationsförmågan ökade för alla, men fem gånger så mycket för de som led av depression. Att motion är den bästa medicinen för depressioner vet alla som läst Anders Hansens ”Hjärnstark.”

På Duke University Diet and Fitness Centre i Durham, North Carolina i USA intervjuade jag överviktiga kvinnor. De vägde mer än 150 kilo, många över tvåhundra. De var deprimerade. Övervikten hade förstört deras liv. På kliniken fick de motion och hälsosam diet, men på kvällen gick några tvärs över gatan och åt skräpmat på en restaurang. Jag förstod det inte. Efter läsningen av ”Lost Connections” gör jag det.

Hungerstrejken bland politiska fångar på Nordirland under 70-talet gav en läkare i San Diego inspiration till att undersöka vad de dog av. Om de inte fick kalium och magnesium dog de inom en månad. Om de fick det dog de inom tre månader av brist på protein. Om de fick det också dog de av brist på C vitamin. Om de fick kalium, magnesium, protein och C-vitamin överlevde de ett år. Alltså fick de överviktiga i San Diego det och nästan inget annat.

Resultatet var häpnadsväckande. Övervikten försvann. Läkaren var lycklig, övertygad om att han löst problemen med övervikt. Sedan hände något fullständigt oväntat. När de överviktiga blivit normalviktiga började de äta våldsamt och blev snart överviktiga igen. Varför?

Övervikten var symptom. Så länge orsaken fanns kvar återkom övervikten. Orsaken fanns i traumatiska barndomsupplevelser. Många överviktiga hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Övervikten var ett skydd mot övergrepp. Ännu större risk för att bli överviktig och deprimerad som vuxen var om man som barn varit utsatt för känslomässig misshandel. De överviktiga behövde inte hjälp med hur de skulle äta. De behövde hjälp med att förstå och tala om sina upplevelser under barndomen.

Johan Hari behandlar depression som något negativt och så är det förstås i allmänhet, men ibland kan den vara nödvändig. Ett år efter min skilsmässa kom depressionen. Jag hade väntat på den. Går inte att skiljas efter att ha levt tillsammans i trettiosex år utan att känna sorg och saknad. Med tanke på skilsmässan och flytt från hästgård på landet till tvårumslägenhet i en stad hade mitt humör varit gott. Det kändes inte bra att må så bra.

När kommer depressionen var en återkommande tanke. Den kom smygande. Planen att hyra en lägenhet en månad på Fogo Island i Newfoundland övergavs. Kände att jag inte orkade resa så långt. Fick räcka med Inishmore på Irland var tanken, men när resan dit skulle bokas var det också för långt. Sedan blev det Ven, men även det kändes för långt borta. När depressionen kom var jag tacksam för att vara hemma med gott om mat i kylen och frysen.

”Skriver, hör av mig sedan” var svaret när vänner ringde. Jag ville vara i fred. Låg i sängen och stirrade vägg. När jag tröttnade gick jag ut i vardagsrummet och lade mig i soffan. Efter en stund återvände jag till sovrummet. Så där höll det på. När det var över steg jag upp och gick vidare i livet. Det var så jag ville ha det. Det är inte så läkarna och läkemedelsbolagen vill ha det. De förlorar massor av pengar om vi klarar depressioner på egen hand.

Jag förstår att det kan behövas professionell hjälp för depressioner, men vi underskattar vår egen förmåga. Johan Haris ”Lost Connections” visar att de bästa förutsättningarna för att undvika depressioner inte är läkemedel utan att vi förändrar våra liv. Boken är som en thriller med stegrad spänning, full av fascinerande samtal med forskare och människor som drabbats av depressioner. Det är en av de bästa böcker jag någonsin har läst.

LITTERATUR

Johann Hari

”Lost Connections Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solutions”

(Bloomsbury Circus)

FAKTA

Enligt statistiken drabbas var fjärde kvinna och var sjunde man någon gång i livet av depression. Världshälsoorganisationen WHO klassar depression som den tredje viktigaste orsaken till ohälsa i hela världen och man uppskattar att cirka 350 miljoner människor lider av sjukdomen.