Sommarplågorna – så slipper du svartmyror och tvestjärtar inomhus

För den som är allergisk, eller bara tycker att det är allmänt otrevligt att omges av surrande getingar när man slår sig ner utomhus, är det förmodligen goda nyheter som Joakim Olsson på Anticimex kommer med.

– Det är otroligt få getingar i år. Under en ganska lång tid har det varit vad vi kallar getingsommar med extremt många getingar vartannat år, jämna år. Därför räknade vi med att det skulle bli så i år, men det är betydligt färre getingar i år än förra året, säger han.

Han tar Bergslagen som exempel.

– 2018, ett år med många getingar, hade vi gjort runt 2 000 getingsaneringar vid den här tiden, hittills i år är det inte fler än omkring 100.

Det kan även jämföras med förra året då det gjordes 400 getingsaneringar, ett år som inte räknades som ett getingår.

– Det är svårt att veta vad det beror på att det är så få getingar i år, det kanske bara inte har varit ett gynnsamt år för dem..

Däremot har svartmyrorna frodats.

– Vi har åkt ut på anmärkningsvärt många saneringar av svartmyror inomhus. Utomhus gör de ingen skada, tvärtom, där är de bra för oss och hjälper bland annat till att luckra upp jorden. Men när de kommer in blir det obehagligt.

Varför söker de sig inomhus?

– Det kan lockas in av att man spillt en droppe saft. När en myra har tagit sig in och hittar något gott lämnar den ett doftspår efter sig för att hjälpa de andra myrorna att hitta rätt. Då kan det snabbt bli väldigt många inne.

Finns det något man själv kan göra för att slippa få in dem?

– Det enklaste är att städa, torka av ytor där det finns smulor och spill, även golvet. Då finns det inget som lockar in dem. Fungerar inte det kan man behöva hjälp med saneringen, säger Joakim Olsson.

På vissa håll är det också gott om tvestjärtar, det är dock inget som Joakim Olsson har märkt av i sin verksamhet.

– Tvestjärtar är inget vi sanerar, men det är klart att det kan upplevas som ett problem om det blir för många på ett ställe.

Har du ändå något tips på hur man kan bli av med dem?

– Om man exempelvis har många tvestjärtar i postlådan kan man lägga en hoprullad tidning i botten, gärna lite fuktad, då kryper de in i den och man kan fånga in dem så. Sedan får man se till att man inte lämnar madrasser och dynor kvar ute eftersom de gärna kryper in under dem och samlas där.

Enligt uppgifter på Jordbruksverkets hemsida är tvestjärtar, trots sitt dåliga rykte, nyttodjur. En enda tvestjärt kan under en sommar äta tusentals bladlöss. Men eftersom den är allätare knaprar den även i sig växter, grönsaker och frukt, vilket inte är lika roligt.

Andra knep för att fånga in dem är att fukta en bit wellpapp, rulla ihop den och lägga rullen i trädgårdslandet eller i postlådan. Töm fällan varje dag.