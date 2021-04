Snö och sol – så blir vädret

Anmäl text- och faktafel

Under natten mot fredag väntas ett nederbördsområde dra in över Västmanland. Under natten väntas snö, på fredagsmorgonen regn.

Efter den regniga morgonen fortsätter det med molnigt och mulet väder, med temperaturer runt 5 till 6 grader.

– Det kan också komma en del skurar, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Under lördagen kommer vädret att klarna upp, och morgonen väntas bli kall.

– Den som är uppe tidigt kan få känna på några minusgrader, säger Per Holmberg.

Under dagen blir det soligt med temperaturer mellan 8 till 9 grader varmt.

Det soliga vädret väntas fortsätta under söndagsmorgonen, men under dagen blir det mer mulet. Ett nederbördsområde kommer då in söderifrån.

– Det blir i form av blötsnö, under kvällen och natten, säger Per Holmberg.

Den som redan bytt till sommardäck, eller planerar att göra det i helgen, behöver dock enligt meteorologen inte oroa sig så mycket. Detta eftersom det trots vädret är varmt i marken, och snön inte väntas lägga sig. Man bör dock alltid vara försiktig i trafiken, om det skulle vara halt.

Nederbördsområdet väntas under måndagen försvinna från länet, och senare i nästa vecka väntas sol och uppehållsväder. Varmare luft väntas också framåt mitten av nästa vecka, med temperaturer mellan 11 och 12 grader.