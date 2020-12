Snackisarna från nyhetsåret: ✔Rivningsvågen ✔Herrgårdsbranden ✔Supervinsten

Här är fem av Bbl/AT:s rapporteringar som blev snackisar under 2020.

Gamla husen på Tunadal revs

I januari berättade vi att två gamla villor på egnahemsområdet vid Tunadal skulle rivas. Ett byggföretag hade fått tillstånd att bygga fyrkantiga radhus i svart och vitt bland röda och gula villor och tidningen besökte närmsta grannen, fotografen Thomas Ljungqvist, som var bedrövad över att hans gamla numera avlidne granne Manne Frisks hus skulle rivas. Thomas berättade att han skulle få en trevåningsbyggnad bara några meter bort från sin balkong.

Senare intervjuades kommunens planchef Anita Iversen, som konstaterade att ”skyddet för flera gamla miljöer i kommunen är dåligt”. Iversen förklarar att gamla stadsplaner från 1960- och 70-talet arbetas om efter hand så att skyddet stärks, men att det tar lång tid och att nya rivningar inte kan uteslutas.

Eva vann två (!) bilar

Inte bara en bil utan två. Det blev dubbelvinsten för Arbogabon Eva Lord när hon spelade Bingolotto under hösten. Hon fick bingo framför rutan och ringde in till tv4. Efter vinsten berättade Eva att hon blev ”skitnervös” när hon faktiskt kom fram och fick beskedet att hon skulle få prata med programledaren och välja ruta.

Eva valde nummer 13 efter sin sons födelsedatum. Det blev en bil, och eftersom Eva hade en dubbellott blev det två Volkswagen T-Cross värda 211 400 kronor styck. Inget otursnummer med andra ord.

Invigningen av nya badet ställdes in

Invigningen av Köpings nya badhus i november fick ställas in. Efter två och ett halvt års byggande överlämnades bygget till kommunen under hösten, men den planerade festen uteblev på grund av restriktionerna mot folksamlingar. Men den stora snackisen under året har kanske ändå varit sporthallen och vilket golv som skulle läggas där. Köpings basket, som nyligen fått trägolv för sitt elitspel i Kabbehallen, ville ha trägolv i nya hallen och flytta dit, men motståndet från kommunen har varit kompakt. Massor av insändare för och emot har det blivit och hade inte coronan gripit in och stoppat publiksporter så hade debatten väl rasat än. Räkna med fortsättning 2021.

Kungsörs kommun köpte paviljongen

Den gamla paviljongen vid Skillingeudd, byggd på 1930-talet av Kungsörs segelsällskap, har ägts av Per och Lotta Granberg i över tio år, men de har inte hållit öppet sedan 2017. I samband med upprepad skadegörelse 2019 gick Lotta ut på facebook och berättade om sina känslor kring händelserna och fick massor av stöd, men nu i år gav paret upp och det blev försäljning till Kungsörs kommun för en dryg halvmiljon.

Kungsörs kommun uppger att sommarservering är en naturlig tanke för paviljongen och förhoppningen är att den ska kunna öppna redan nästa sommar. Andra användningsområden är festlokal och möteslokal för föreningar, berättade Kungsörs näringslivschef Ida-Maria Rydberg i en artikel i Bbl/AT i samband med köpet.

Strö gård brann ned – men ska byggas upp

Olyckor och bränder har vi inte heller i år varit förskonade från. En riktigt tragisk brand inträffade natten mellan den 9 och 10 juni när mangårdsbyggnaden vid Strö gård började brinna. Ingen människa kom till skada, men huset från slutet av 1700-talet brann ned till grunden.

I oktober kunde vi följa upp brandhistorien med ett reportage där gårdens ägare, Lars Carnestam, berättade om natten då han fick kasta sig ut genom fönstret för att överleva den våldsamma branden. Lars berättade också att han satt igång planerna på att bygga upp den gamla kungsgården igen – i en stil så lik originalet som möjligt.