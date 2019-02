Vittne såg inbrottstjuvar klättra i fönster

Anmäl text- och faktafel

Strax efter midnatt på torsdagsdygnet upptäckte ett vittne hur två inbrottstjuvar hade tagit sig in i ett företag på Nibblebacksvägen i Köping. De två misstänkta tjuvarna ska ha tagit sig in i lokalen via ett krossat fönster.

När vittnet upptäckte tjuvarna var de i full färd med att ta sig ut ur lokalen genom att klättra i det krossade fönstret. Därefter ska de ha sprungit mot en fotbollsplan och försvunnit.

Polisen har haft patruller i området som har spanat och sökt efter de misstänkta tjuvarna utan resultat. Det är ännu oklart om tjuvarna fick med sig något stöldgods från företaget.