Per har kartlagt alla kung Vasas släktingar – här ger släktforskaren sina bästa tips

Under arbetets gång blev Per Andersson själv förvånad över hur många av Gustav Vasas ättlingar som fortfarande sitter på maktpositioner i Sverige. Kanske är det inte så konstigt, med tanke på vilket inflytande Gustav Vasa har haft över Sveriges utveckling.

– Han är vår mest inflytelserika kung, en riktig maktspelare som tog makten i Sverige för snart jämnt 500 år sedan, berättar Per Andersson.

På flera sätt var Gustav Vasa den kung som byggde upp den svenska staten. Han verkade mellan 1523 och 1560 och den förmodligen viktigaste förändringen han genomförde var att införa protestantismen. Alla svenskar tvingades att byta från katolicismen, vare sig de ville eller inte. Han tog också kontroll över skatterna, och såg till att staten blev rik.

Gustav Vasa hade tre fruar och fick elva barn. De släktingar som finns kvar idag härstammar från åtta av de barnen. Några av dem flyttade till Europa och gifte sig med olika furstar. På så sätt har den nuvarande kungen Carl Gustaf fått sina släktband till Gustav Vasa, men Per Anderssons släktforskning är mest koncentrerad till de svenska släktgrenarna.

Att Per Anderssons intresse för släktforskning är unikt framstår tydligt: Under 42 år har han kartlagt Gustav Vasas alla ättlingar. Hans forskning har fått stor uppmärksamhet sedan han summerade den och publicerade namnen på sin hemsida slekt.se.

Han har gått noga tillväga och skickat brev till de ättlingar han har hittat, för att de ska få en chans att kontrollera fakta och även en möjlighet att kunna komplettera om fler uppgifter skulle finnas. Nu håller han på att sammanställa alla svaren från ättlingarna, ett arbete han hoppas bli klar med i sommar.

En av orsakerna till den stora spridningen Vasa-kartläggningen fått tror han är att så många mediamänniskor på ledande positioner själva är släkt med Vasa.

– Men kan säga att stora delar av Sveriges medieelit tillhör denna släkt.

Att hans kartläggning blivit så omtalad tror han också beror på att människor tycker om att se sig själva i ett historiskt sammanhang.

– Känslan av att kunna inordna sig i ett halvtusenårigt sammanhang har nog bidragit.

Nu känner han sig dock ganska mätt på Gustav Vasas ättlingar. Forskningen har pågått i 42 år.

– Jag brukar säga att det var en 14-årings intresse som bara växte och växte. Det känns bra att lägga det här till historien nu. Att sammanfatta det hela var det som återstod.

Några steg att genomföra finns ändå kvar innan Per Andersson helt kan sätta punkt. Han planerar att ge ut en bok om Vasaätten, och han tror att intresset kan bli stort.

– Just den här släkten spelar i en helt egen division i och med att den haft makten i 500 år snart.

Men även om hans kartläggning har blivit en succé skulle han inte rekommendera någon att göra något liknande.

–Nej, verkligen inte. Det ligger oerhört många arbetstimmar bakom utan några som helst intäkter.

Om någon skulle tro att Per Andersson har suttit med kyrkböcker och andra gamla protokoll på heltid under alla de här åren är det en felaktig uppfattning. Han har hela tiden haft ett vanligt kontorsarbete dagtid, och kanske är det inte så förvånande att det under rört sig om yrken inom utbildningsväsendet. Först var han rektor och gick sedan vidare till tjänster inom Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet.

Att folkbildning ligger honom varmt om hjärtat är tydligt. Även om han lagt 42 år på Gustav Vasa och kungens ättlingar, vill han inte på något sätt glorifiera kungen.

–Det var en helt annan hård tid Gustav Vasa verkade i och han hade sannolikt läst Machiavellis "Fursten", om hur en ledare ska härska på ett hänsynslöst vis.

Per Andersson passar också på att förmedla boktips, till exempel Lars-Olof Larsson "Gustav Vasa - tyrann eller landsfader?"

Pers bästa släktforskningstips:

►Var målmedveten. Bestäm dig för vilken kunskap du är på jakt efter.

►Var systematisk. Ha en fungerande metod för att hitta fram till den kunskapen du beslutat dig för att hitta.

►Var källkritisk. I sådana här sammanhang är det av största vikt att hantera sina källor kritiskt, annars riskerar du att få in fel i din släktforskning.