Skulle friges från fyllecell – gjorde motstånd

Mannen döms efter händelsen på polisstationen i Köping för våldsamt motstånd till dagsböter om totalt 3200 kronor.

Enligt domen från Västmanlands tingsrätt trodde mannen att det var mitt i natten när poliserna stod i dörröppningen och sa att han skulle ut. I och med att han trodde att det var natt trodde han att han skulle få det svårt att ta sig till sin hemort.

Två poliser kom och drog honom i armarna när han inte gick ut själv, och han satte sig då till motvärn varpå en av poliserna for in i en vägg. Efter det ryckte flera poliser in för att få kontroll på mannen som enligt domen var verbalt aggressiv, och sprayade honom. Därefter tog poliserna ut mannen från cellen.

Enligt domen är det klarlagt att mannen gjort ett påtagligt motstånd när han skulle ut från cellen. Mannen döms för våldsamt motstånd.