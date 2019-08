Skiljebo med ny förlust – fast under nedflyttningsstrecket: ”Jävligt surt”

Efter oavgjort förra helgen mot Kungsängens IF ramlade Skiljebo SK ner under nedflyttningsstrecket. På lördagen åkte Skiljebo norrut för att hämta in poängen som behövs för att klättra upp över strecket.

Men laget skulle få en tuff första halvlek. Kvarnsveden gjorde 1–0 genom Jonathan Forsberg. Och för ett Skiljebo som haft det svårt med målskyttet var det en jobbig uppförsbacke.

Och trots ett stort bollinnehav och chanser så skulle man aldrig lyckas spräcka nollan och förlora.

– De är hetare än oss i både offensivt och defensivt straffområde, det är definitivt en tuff förlust. De är hetare i båda straffområdena så det är inget att säga något om, säger tränare Dennis Hilmarsen.

När Sporten når Skiljebotränaren är det ingen vidare hög stämning i spelarbussen.

– Det är en ganska sober stämning här i bussen just nu, på väg hem, säger han.

Målvakten Jesper Friberg lyfter han fram som väldigt bra i mötet med Kvarnsveden, vilket väcker frågan om det kunde ha blivit en större förlust.

– Nej vi hade lägen också som vi kunnat göra mål på men det blir lite för komplicerat. Vi har mycket boll och de faller hem efter 1–0-ledningen. Imponerande på ett sätt att de kan hålla resten av matchen. Det enda som saknas är att vi gör mål.

Ni har gjort minst mål i serien, hur kommer det sig?

– Vi kommer till lägena men det saknas en desperation i att vilja göra mål. Och det saknas även i eget straffområdet att faktiskt vilja ha bort bollen.

Och hur gör man för att tända den där desperationen?

– Det handlar om att kunna se sig själv i spegeln och säga att jag har gjort vad jag kunnat. De här spelarna måste gå i bräschen även om de är unga. Det gör ont att vinna matcher, men ännu ondare att förlora dem.

Enligt Dennis Hilmarsen är det nu fullt fokus från spelartruppen på de väldigt viktiga matcherna framöver.

– Det är jävligt surt just nu men för vår del blir det viktigt att spela vårt spel. Så fort vi inte gör det är vi inte bra. Och det visar tabellen, gör vi det vi säger att vi ska gör så vinner vi dessa matcher, avslutar han.

Matchfakta

Kvarnsvedens IK–Skiljebo SK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (35) Jonathan Forsberg

Publik: 159