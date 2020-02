Signalfel ställer till det i tågtrafiken

Ett signalfel gör att det är risk för försenade tåg. Eventuellt kan det även förkomma inställda tåg.

trafikverket har ingen prognos när tågtrafiken kan rulla efter tidtabellen igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Frövi, Avesta Krylbo, Fagersta C, Fors, Horndals Bruk, Karbenning, Skinnskatteberg, Sandviken, Storvik, Torsåker, Gävle C, Kumla, Örebro Södra, Örebro C, Hallsberg, Arboga, Västerås C, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Stockholm Central, Ludvika, Grängesberg, Kopparberg, Lindesberg, Storå, Ställdalen, Borlänge C

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.