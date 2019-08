Siffrorna avslöjar – här är VSK-målvakten bäst i superettan

När Anton Fagerström stod över fredagens träning för VSK började nog många fasa över att Grönvitt skulle tvingas spela utan sin målvaktsstjärna i söndagens match mot Trelleborg.

Att Fagerström är en av lagets absolut viktigaste spelare kan de flesta se med sina ögon. Men för att se exakt hur viktig han varit för laget den här säsongen kan statistiken vara till bra hjälp.

Expected goals (förkortat xG) är en skottstatistik som baserat på bland annat avslutets position på banan, typen av framspelning och föregående händelser på planen ger varje avslut under en match en statistisk sannolikhet för att gå i mål.

Med hjälp av den statistiken kan man se hur många mål ett lag "borde" ha gjort under en match – eller om man vänder på den hur många mål ett lag eller en målvakt "borde" ha släppt in.

Släpper man in färre mål än statistiken ger kan det antyda att ett lag haft turen med sig – eller över en längre period haft en målvakt som överpresterat sett till avsluten han fått på sig. Och det är precis här Anton Fagerström sticker ut statistiskt.

Avsluten som VSK-målvakten fått mot sig under säsongen ger en siffra på 1,37 förväntat insläppta mål per match som Fagerström spelat – men Fagerström har i genomsnitt bara släppt in 0,95 mål per match.

Det innebär att Fagerström – och kanske lite tur med dåliga avslut från motståndarna – i snitt räddat VSK från nästan ett halvt insläppt mål per match. Det är en siffra som ingen annan målvakt i superettan ens är nära.