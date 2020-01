Se hela listan: Förra årets mest klickade bostäder– fritidshus i Arboga sticker ut

För många stämmer nog drömmen om ett sommarhus ganska bra in på Frösshammar 255, den fastighet som flest klickade in på under 2019.

– Det är ett kanonläge. Fastigheten ligger precis vid Frösshammarsviken vid Hjälmaren, i västerläge, så när solen går ner har man en fantastisk vy över vattenspegeln, säger fastighetsmäklaren Joakim Soininen vid Svensk Fastighetsförmedling.

Dessutom menar han att fastigheten är väl omhändertagen, att den är uppmålad och fräsch.

– Den är i lika bra skick som det ser ut på bilderna, det finns även en egen brygga så man kan ro ut i båt och fiska, fortsätter han.

Och många har visat intresse under året. Statistik från bostadssajten Hemnet visar att fastigheten fick 32 456 klick under förra året, mest av alla fastigheter som var till salu i Västra Mälardalen. Ändå har huset inte sålts.

– Främst beror det på att det är arrende. Då kan man inte låna på samma sätt som på en friköpt fastighet utan måste ha kontanter eller exempelvis låneutrymme på ett annat hus. Det har varit några som varit intresserade men sedan har det fallit på finansieringen, säger han.

Fastigheten saknar även vatten och avlopp.

- Det är en enklare standar, men det är möjligt att hämta vatten vid ett tappställe på Hällarna ett par kilometer bort.

Eftersom det funnits ett visst intresse för huset även under vinterhalvåret har det fått ligga kvar på Hemnet trots att det inte är säsong, vilket har visat sig vara ett bra beslut.

– Vi har haft några som har hört av sig, både de som har varit och tittat tidigare och har återkommit, men även några nya. Säsongen drar ju igång snart och det finns de som vill ha sitt sommarboende klart då.

Huset i Frösshammar har ett utgångspris på 650 000 kronor, är på 40 kvadratmeter som fördelas på entré/veranda, allrum och kök. Dessutom finns ett uthus med gästrum och ytterligare en byggnad med snickarbod och förråd.

Här är de mest klickade bostäderna under förra året:

Arboga

Frösshammar 255, antal klick: 32 456.

Kapellgatan 10, antal klick: 29 775.

Granliden 458, antal klick: 24 448.

Frösshammar 259, antal klick: 23 436.

Ågläntan, antal klick: 20 673.

Sofielund 193, antal klick: 19 391.

Högsjön, tomt nr 8, antal klick: 19093.

Västerlånggatan 3 A och 3 B, antal klick, 17 717.

Södra Lunger Holmen 220, antal klick: 17 478.

Måla 523 Linshammaren, antal klick: 16 729.

Köping

Stäholm Rabo 6, antal klick: 25 586.

Eneby 2, antal klick: 23 643.

Skridskogatan 3, antal klick: 19 752.

Sadelgatan 7, antal klick: 19 736.

Björnstigen 8, antal klick: 19 673.

Tuna 10, antal klick: 19 462.

Norrsylta 5, antal klick: 19 413.

Östra Långgatan 2 och 2 B, antal klick: 19 137.

Badstigen 9, antal klick: 18 250.

Hagelsberga 9, antal klick: 18 166.

Kungsör

Åsgatan 13, antal klick: 23 919.

Vikvägen 11, antal klick: 23 204.

Reutersberg, hus nr 119, antal klick: 22 824.

Råsta 104, antal klick: 21 400.

Kungsgatan 73, antal klick: 17 392.

Lockmora 101, antal klick: 16 498.

Tessingatan 5 A, antal klick: 16 057.

Ringvägen 2, antal klick: 15 808.

Runnagränd 1, antal klick: 15 499.

Sandviksvägen 1, antal klick: 14 960.