Västra Mälardalen snart uppe i 50 000 invånare – passerade 49 000 under 2018

Anmäl text- och faktafel

KAK-kommunerna Köping, Arboga och Kungsör växer så att det knakar. Arboga är bäst i klassen och under andra halvåret 2018 ökade kommunen med 89 invånare. Totalt gör Arboga ett lyft under 2018 på 204 nya medborgare och 14 000 invånare passerades redan vid halvårsskiftet. Vid senaste årsskiftet hade Arboga 14 138 invånare.

Köping ökar också under 2018, men med lite beskedligare tal. Ökningen är 78 under första halvan och 74 under den andra, vilket gör 152 personers ökning under helåret. Kommunen kunde vid årsskiftet räkna in 26 268 invånare.

Kungsör hade en blygsam ökning på fem personer under första halvåret, men under andra halvan växte kommunen till 8 667 och det var en ökning på hela 64 personer.

De tre kommunerna har tillsammans 49 073 invånare, vilket är knappt en tredjedel av Västerås storlek, som landar på 152 078. Residensstaden ökade med nära 2 000 invånare under året, fördelat på första och andra halvåret med 943 respektive 1 001 personer. För KAK:s del var ökningen för helåret 420 personer.

Alla sifferuppgifter i artikeln kommer från Statistiska centralbyråns befolkningssiffror, som presenterades under torsdagen.