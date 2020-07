Så skrevs vilda västern: Den siste mohikanen – James Fenimore Coopers myt om frihetens rike

Som pojke var James Fenimore Cooper en riktig odåga. Tretton år ung började han studera på Yale University, men retade snart gallfeber på lärare och skrämde slag på andra studenter genom sina vilda upptåg. Bland annat tränande Cooper en livs levande åsna att sitta i en katederstol och sprängde bort (!) dörren till en annan pojkes rum. Trots att han så småningom skulle bli en av de riktigt stora amerikanska författarna, var Cooper mer intresserad av jakt och idrott än att läsa och lyssna på föreläsningar. Han blev relegerad och tog i stället värvning som sjöman på ett handelsfartyg och därefter gjorde Cooper karriär inom flottan och blev officersutnämnd av sin store idol Thomas Jefferson, USA:s tredje president.

Blott 20 år gammal ärvde Cooper 1809 den enorma förmögenhet hans far domaren, kongressledamoten, godsägaren och kväkaren William Cooper byggt upp som Cooperstown, en hel stad, som ännu ligger vid Otsego Lake i delstaten New York.

I 30-årsåldern började Cooper skriva och hans första roman ”Precaution” (1820), författad i engelskan Jane Austens anda, fick ett svalt mottagande både i Amerika och Storbritannien. Året därpå gav han ut ”Spionen på neutrala området: romantisk målning från Nordamerika självständighetskrig”, en sorts agentthriller som utspelar sig under frihetskriget, som däremot blev en både nationell och internationell bästsäljare.

Efter den stora framgången började Cooper skriva det som han blivit mest känd för och gjort störst inverkan på litteraturhistorien med, nämligen kvintologin ”Skinnstrumpa”, berättelsen om skogsmannen Natty Bumppo och hans vänskap med Delawares indianer. Den mest omhuldade är den andra delen i serien, ”Den siste mohikanen” (1826), en framträdande indianroman och också startskottet för hela vilda västern-genren och centralt litterärt verk för amerikansk kultur, identitet och självbild.

”Den siste mohikanen” är förlagd till fransk-indianska kriget (den nordamerikanska fronten under sjuårskriget) och utspelar sig kring verkliga händelser och personer. I praktiken stred de engelska nybyggare med ytterst begränsat stöd av engelska kronan mot fransmännens professionella arméer. Båda sidor förlitade sig till stor del på sina indianallierade, britterna på grund av brist på utbildade soldater och Frankrike för att dess kolonister var så få, ett par miljoner engelsmän hade då slagit sig ner i Amerika jämfört med 60 000 fransmän.

Tidigt i augusti 1757 invaderade generalmajor Louis-Joseph de Montcalm provinsen New York med en armé på 8 000 man och belägrade fortet William Henry vid Lake George, vars befälhavare överstelöjtnant George Monro var i hopplöst underläge med en fjärdedel så stor styrka som till betydande del bestående av enkla nybyggare. Han skickade budbärare till fortet Edward söder ut om att få förstärkning, men när dessa dröjde fick Monro snart kapitulera. Montcalm erbjöd engelsmännen fri lejd i utbyte mot William Henry, men när de under vit flagg marscherade i väg söderut blev de angripna och massakrerade av huroner, fransmännens indianallierade.

I ”Den siste mohikanen” är halvsystrarna Cora och Alice Munro, döttrar till befälhavaren överstelöjtnant Munro, på väg från fortet Edward och William Henry under beskydd av major Duncan Heyward. Deras vägvisare är en indian kallad Magua. Denne beter sig egendomligt och vill leda in följet på ”genvägar” som inte är kända för britterna. Plötsligt råkar de på Natty Bumppo, även kallad ”Falköga”, en brittisk spejare som vuxit upp bland indianerna och som slagit följer med Chingachgook och dennes son Uncas, de två sista levande ur det en gång så starka mohikanfolket. Heyward är skeptisk mot Magua och Falköga och mohikanerna delar hans misstanke om att vägvisaren i själva verket är en huron allierad med fransmännen. Det visar sig stämma, Magua är fylld av hat mot Munro för att denne fört ”eldvatten” in i indianernas värld. På grund av det har Magua blivit alkoholist och Munro har dessutom låtit förnedra honom med ett offentligt spöstraff för fylleri. Huronens plan är att lägga beslag på den brittiske officerens döttrar som hämnd. Han flyr sällskapet för att återkomma med sina krigare, samtidigt har fransmännen belägrat William Henry…

Det var en resa till mäktiga Adirondack Mountains i nordöstra New York som inspirerade Cooper att skriva ”Den siste mohikanen”. Han fann de jättelika grottsystemen perfekta som scen för en romantisk historia om indianer och nybyggare.

Även om Cooper växte upp i Cooperstown, nybyggarstaden som hans far grundade, träffade han aldrig själv några indianer, utan såg dem som bäst bara på håll. Så hans främsta källor till att förstå de folk han romantiserade om var genom att tala med militärer och tolkar som faktiskt hade haft med dem att göra.

När Cooper skrev ”Den siste mohikanen” levde han kanske just därför med föreställningen om att indianerna var på väg att helt utrotas eller assimileras i det växande USA, ett antagande som var långt ifrån verklighet då, men som förstås skulle visa vara nära inpå sant så småningom. Jefferson köpte Louisiana av fransmännen 1803 och rätten att fritt exploatera det nordamerikanska inlandet innebar också fördrivandet och tillintetgörande av de urinvånare som då bebodde det. För den naturromantiske Cooper var det med sorg som dessa ”naturliga” folk försvann, även om han också, likt många senare västernförfattare, verkar uppfatta det amerikanska civilisationsprojektet som en ödesbestämd nödvändighet.

Just mohikanerna levde ursprungligen i Hundsondalen i dagens New York, men pressades sedan bort av europeiska nybyggare österut till Massachusetts och Connecticut. Där hamnade de i våldsamma konflikter med mohawkerna och drevs därför ända bort till väster om Mississippifloden där de som en spillra till folk förenade sig med Lenni Lenape-indianerna och förlorade därmed sin etniska identitet. En gren kristnade mohikaner blev däremot kvar i Massachusetts och stred med engelsmännen mot Frankrike under fransk-indianska kriget och stödde sedan amerikanerna under frihetskriget. Trots det tvångsförflyttades de till ett reservat i Wisconsin där deras ättlingar bor kvar än i dag.

Politiskt sett var Cooper en progressiv frihetsförkämpe och klassisk republikan. Inspirerad av radikala europeiska tänkare som Jean-Jacques Rousseau och Montesquieu verkade han för vidare demokratisering av Amerika och starka individuella medborgerliga rättigheter. Samtidigt var han motståndare mot ökad federal makt och centralisering och motsatte sig etableringen av en riksbank. Cooper samlade tidens amerikanska intellektuella kring sig för att verka för att Förenta staterna skulle vara fritt från den europeiska aristokratins korrumperande effekter och att motverka klassamhället.

Med sin romantiska romankonst ville Cooper, likt många av den europeiska romantikens representanter, patriotiskt och nationalistiskt skapa en egen amerikansk kultur som grund för dess demokrati. Cooper skrev än i dag vetenskapligt aktade historiska verk, inte minst om amerikansk sjöfarts- och sjökrigshistoria, men framför allt betraktas nu den ”Den siste mohikanen” som ett mycket lyckat exempel på verk för att skapa nationsmedvetenhet och identitet.

Även om vi uppfattar att Coopers berättelse är förlagd väl långt österut för att vara en riktig vänstern får vi betänka att det var landet strax bortom Appalacherna som då fortfarande utgjorde ”the frontier”, gränsen för nybyggarområdena och han lägger grunden för västerngenren med dess mytologisering av den amerikanska kolonialismen genom att skapa viktiga återkommande motiv och karaktärer. Här har vi den skarpskjutande Falköga som representerar den modige ensamme äventyraren, men också ”hybriden”, en man som genom sitt nära samröre med indianerna både rymmer ”den ädle vilden” och den vite upptäckaren och civilisatören, en sedan ständigt återkommande figur i västerngenren. Vi har också Chingachgook, den vise ”röde” hövdingen som stoiskt strider in i det sista och möter sin stams och världs undergång med rak rygg och stort mod. Bara själva uttrycket ”den siste mohikanen” har kommit att förknippas med bilden av en den siste överlevaren från ett svunnet nobelt folk.

Cooper har med åren uppmärksammats allt mer för sina tidiga skildringar av rasrelationer och att han tecknade både indianer och svarta amerikaner på ett sammansatt och mångsidigt vis. ”Den siste mohikanen” brukar betraktas som ett för tiden amerikanskt mikrokosmos, de olika karaktärerna företräder olika folk och roller i det som skulle komma att bli USA. Den mörkhåriga Cora är ett intressant exempel på det. Till skillnad från hennes blonda halvsyster har överstelöjtnant Munro fått henne med en mulattska i Västindien och därför härstammar hon från slavar. Även om kvinnoporträtten i ”Den sista mohikanen” beskrivits som platta och närmast kulissartade, går inte Cora att reducera till ett meningslöst våp eller en ”damsel in distress” (”dam i nöd”), hon framstår snarare som allvarlig, intelligent och kyligt säker inför mötet med faran. Över huvud taget är kvinnorna inom den tämligen manliga västernlitteraturen mer utmanande och dynamiska karaktärer än vad man först tänker sig.

”Den siste mohikanen” var en kommersiell framgång för Cooper, inte minst på andra sidan Atlanten. Hans egenartade blandning av historisk realism och romantik gav honom en vid krets av beundrade i Europa, bland fransmännen hölls han lika högt av realisten Honoré de Balzac som av romantikern Victor Hugo.

Den amerikanske essäisten och filosofen Henry David Thoreau hade naturromantikern Cooper som sin ideologiska och stilistiska förebild, men annars var han som krösus och politiskt kontroversiell figur inte särskilt omhuldad hemma i staterna. ”Den siste mohikanen” mottogs kyligt av samtidens kritiker och beskrevs som det värsta han då hade skrivit. Den store realisten Mark Twain, seklets främste amerikanske romanförfattare vid sidan av Cooper och Herman Melville, skrev på 1890-talet ner ”Den siste mohikanen” ordentligt och hävdade den var överromantisk, overklig, överlastad och alldeles för lång och ordrik och borde kortats ner betydligt.

Just det har också gjorts när romanen med stor framgång otaliga gånger filmatiserats och då har Coopers något snirkliga och av och till obegripliga historia renodlats till det bättre. Clarence Browns och Maruice Tourneurs version från 1920 är bevarad i Kongressbibliotekets samling som kulturhistoriskt ovärderlig och brukar betraktas som ett av filmhistoriens sanna mästerverk. George B. Zeits Oscarsnominerade västernäventyr ”Den siste mohikanen” (1936) anses vara en av de bästa tolkningarna av Coopers berättelse och Falköga spelas av superstjärnan Randolph Scott i en av hans karriärs bästa roller. Seitz film blev sedan också förlagan till den senaste filmatiseringen av Coopers roman, nämligen Michael Manns Oscarsbelönade version från 1992 med den store brittiske skådespelaren Daniel-Day Lewis i rollen som Falköga.

I filmerna är det noterbart hur motivet om det kommande fria Amerika stärks, konflikten mellan engelska kronan och nybyggarna framhålls, indianerna allt mer idealiserade och framställda som oskyldiga offer, medan halvsystrarna Munro blir allt mer handlingskraftiga kvinnor som skjuter med musköt och strävar efter självständighet.

”Den siste mohikanen” betraktas i dag som en av de stora amerikanska romanerna, ett romantiskt äventyr som öppnade upp vilda västerns vida slätter, en skapelse om det mytiska Amerika, frihetens rike.