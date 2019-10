Så mycket matavfall samlade Västmanlänningarna in förra året

Anmäl text- och faktafel

Under 2018 lämnade invånarna i Västmanland in 53 kilo matavfall per person till insamling. Det är en ökning med 4 kilo sedan 2017, men en minskning med 5 kilo sedan 2015. Det visar statistik från Avfall Sverige som nätbutiken Matsmart sammanställt. Sammanlagt samlades det in 15 000 ton av länsborna och ligger man på den övre halvan när det gäller insamling av matavfall.

I Sverige samlades det in 390 000 tusen ton matavfall under 2018, det är en ökning med 14 procent på fyra år.

Pressmeddelande kommer från Matsmart som är en nätbutik som köper in mat från olika producenter där maten annars riskerar att slängas.