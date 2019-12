Så bra är nya ”Star Wars” – här är filmerna som förgyller veckan innan jul

Värdigt avslut för Skywalker-sagan

”Ingen är någonsin borta för evigt” mässade Luke Skywalker i trailern för den sista filmen om den dysfunktionella familjen Skywalker. Det visar sig stämma i den tungt nostalgiska och värdiga finalen.

Omedvetet men träffande beskrev Luke Skywalker också läget i filmindustrin i stort. Ingenting i vår populärkulturella skattkista får vila i frid, vilket väl "Star wars"-universum är det kanske tydligaste exemplet på.

Utan att spoila alltför mycket så kan man snabbt konstatera att "Star wars: The rise of Skywalker" är en tekniskt fulländad best of-kavalkad där alla de gamla spelarna gör avtryck på olika sätt.

Huvudfrågan handlar om vem Rey egentligen är. Svaret kommer och det borde bli tillfredsställande för alla som väntat på bokslutet. Samtidigt blir det tydligt att JJ Abrams har lite problem med att foga ihop resten av storyn och det vid det här laget enorma persongalleriet i den avlägsna galaxen.

Till slut känns det som att han mest bara öser på med gammal, förvisso härlig, "Star wars"-mytologi för att skapa ett så värdigt avsked som möjligt. "Star wars"-universum fortsätter som bekant att expandera – inte minst med gullige Baby Yoda i "The mandalorian" – men det känns mycket rimligt att sätta punkt för just den här sagan nu.

Miranda Sigander/TT

Veligt värre i nya ”Sune”-filmen

I uppföljaren till "Sune vs Sune" briljerar huvudpersonen i velandets osköna konst – samtidigt som hans föräldrar trampar i klaveret. Men filmglädjen och värmen från föregångaren finns kvar.

Denna eviga oförmåga att bestämma sig står i centrum för "Sune – best man", regissören Jon Holmströms uppföljare till succén "Sune vs Sune" från förra året. Där plockade Holmberg bort många av de element som dittills hade gjort Sunefilmerna svåruthärdliga, han skruvade ner volymen och gav barnens fantasi mer plats än de vuxnas pajaskonster. Elis Gerdt var lågmält charmig som Sune, snäll och sårbar och ganska vanlig.

I den nya filmen drabbas han av en inre kris när en spännande resa med klassen (och bästisen Sofie) krockar med hans morfars bröllop. Sune får själv bestämma vad han ska göra, men det visar sig vara helt omöjligt. Han velar in i det sista, och sedan lite till – med kaotiska dråpligheter som följd.

Karin Svensson/TT

Mästerligt om lurig familj

Årets Guldpalmsvinnare ”Parasit” är en klurig, rolig och lätt gastkramade historia där skenet bedrar – på många nivåer. Den mästerlige sydkoreanen Bong Joon-Ho får säkerligen hämta fina priser även på Oscarsgalan.

Familjen Kim bor en halvtrappa ned i ett risigt bostadsområde i en storstad som förmodligen är Seoul men lika gärna skulle kunna vara en urban storstad var som helst i världen.

Familjen – mamma, pappa och de två vuxna barnen – har i princip inga pengar, livnär sig på osäkra, tillfälliga jobb och blir glada när de kan snylta på någon annans wi-fi.

När sonen i familjen får chansen att bli privatlärare åt dottern i en rik familj, öppnas plötsligt nya möjligheter även för de andra familjemedlemmarna. Med tvivelaktiga metoder blir de en efter en anställda i den rika familjen. Ett lyxhus på en vältempererad kulle, fyllt av god mat, dryck och privilegier blir tillgängligt för familjen Kim, som inte tvekar att utnyttja läget.

Ett herrskap och tjänstefolk-arrangemang som verkar gynna alla parter utvecklar sig alltså. Eller? När den sydkoreanske Bong Joon-Ho är i farten skruvas situationen som regel till, och "Parasit" är inget undantag.

Han är inte rädd för att vara konstnärligt egensinnig, lättillgänglig och oavbrutet underhållande samtidigt, vilket är en liten sensation i sig.

På sitt eget vis åstadkommer Bong Joon-Ho och de skickliga skådespelarna en social satir som skildrar vår nutida empatilösa samhällsutveckling och dess eviga kretslopp av förlorare.

Det är gastkramande vackert att se på.

Miranda Sigander/TT