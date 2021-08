Replik på insändaren: ”Synpunkter angående detaljplaner”

Vi vill börja med att tacka för din insändare. En detaljplan visar hur mark och vatten får användas inom ett visst område och styr hur bebyggelsen ska se ut.

I ärendet om detaljplanen för Vasagymnasiet och Kastanjen som lyfts i insändaren skickade Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) en förfrågan om förlängning av tidsfristen för myndighetens yttrande. Den beviljades av samhällsbyggnadsenheten till den 15 juni, därav inkom yttrandet den 15 juni.

Precis som du skriver hämtas synpunkter in från olika aktörer vid två tillfällen under processen med att ta fram en ny detaljplan. Dels efter att detaljplaneförslag har tagits fram, i ett så kallat samråd. Dels då detaljplaneförslaget ställs ut för granskning, vilket är efter att eventuella ändringar har gjorts utifrån synpunkter som kommit in under samrådet. Rutinen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund är att om planförfattarna har tagit hänsyn till de synpunkter som lämnats in under samrådet lämnas inte något nytt yttrande under granskningen. I det aktuella ärendet gjordes också bedömning att det inte tillkommit något nytt efter samrådet som det fanns skäl att ha synpunkter på. Därför lämnades inte heller något nytt yttrande.

I insändaren lyfts också ett ärende om överklagan av bygglov. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet och handläggning av ärenden styrs av olika lagar. När det gäller överklagningsbara beslut kring överklagandetider finns det regler kring detta i förvaltningslagen vilket också har följts i det aktuella ärendet.

Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss.

Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef, Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Anna Egebäck, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Arboga kommun.