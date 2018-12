Jazzsäsongen avslutades med succé i Västerås Konserthus: "En rejäl energiinjektion"

Munspelsvirtuosen Filip Jers och suveränt fiolspelande Bjarke Falgren levde upp till högt ställda förväntningar. Tillsammans med sina medmusikanter bjöd de på en rejäl energiinjektion där sköna swing-låtar blandades med "gags" och infall.

”Have yourself a merry little Christmas” inleder konserten och öppnar upp för flertalet improvisatoriska utflykter. Solostafettpinnen går i stort sett laget runt. ”Rudolf med röda mulen” framförs i ett rejält upptempo och tilldelas en lite annorlunda struktur med växling fram och tillbaka mellan tretakt och fyrtakt. Gitarren får en speciell ”glidande” karaktär när vänster lillfinger utrustas med ett rör som får reglera tonhöjden (så kallad slide guitar). Jers munspelssolo hettar till ordentligt med fina löpningar och ett stort mått av lekfullhet. Många jullåtar blir det; ”I’ll be home for Christmas”, ”I’m dreaming of a white Christmas” och ”Sleigh ride”, bara för att nämna några.

Falgren framför Benjamin Syrsas smäktande ”Ser du stjärnan i det blå” på såg, vilket får Jers att, vänd mot publiken, utbrista: "Tack för att ni har stannat kvar till nu!" Och visst, det lät hellre än bra (vilket förmodligen var meningen) men nog var det roligt.

Jacob Fischer har ändrat två glada jullåtar från dur till moll. ”Stilla natt” blir ”Triste jul” medan lite spralliga ”Jingle bells” behåller sitt namn men får dras med en nedtonad mollbehängd sprallighet. Den senare låten ser Falgren ta täten och vara först ut med ett laddat solo i bästa Asmussen-stil. Fischer följer efter och faktum är att nu är inflytandet från "gypsy swing" påtagligt, särskilt vad soundet anbelangar. (Kanske självaste Django Reinhardt smyglyssnar bakom kulissen.) Och undra på att det svänger riktigt gott när stjärnor som Backenroth och Leth koordinerar sina respektive roller.

”Karl-Bertil Jonssons julafton”, ursprungligen spelad av Arne Domnérus, får vid kvällens konsert en värdig behandling när munspel och fiol turas om att presentera melodin. Så går aftonen mot sitt slut och vad passar bättre som extranummer än Svend Asmussens signaturmelodi ”June night” och kanske finns det några som lyssnar i sin himmel.

Leif Linnskog

Hyllning till Svend Asmussen & Toots Thielemans

Bjarke Falgren, fiol.

Filip Jers, munspel.

Jacob Fischer, gitarr.

Hans Backenroth, kontrabas.

Kristian Leth, trummor.

Spelningen var den sista som arrangeras av Jazzens vänner denna höstsäsong.