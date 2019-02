Ett nyliberalt mästerstycke – Robert Nozick återförde liberalismen till dess klassiska rötter

En av mina stora läsupplevelser som gymnasist var Robert Nozicks ”Anarki, stat och utopi” (som jag läste vid sidan av Karl Marx och Friedrich Engels ”Det kommunistiska manifestet” (1848)). Ännu större behållning fick jag av den som filosofistudent då jag studerade detta mästerstycke med skarpare analysverktyg.

Det sympatiska draget i ”Anarki, stat och utopi” (1974) är hur friskt den andas akademisk frihet, som sanningssökande filosof vill Nozick formulera en teori kring statens berättigande och begränsningar genom en transparent och tydlig argumentation. Han verkar inom den analytiska filosofins tradition där strävan är att genom klar argumentation och logiska slutledningar sammanställda i rediga tankemodeller möjliga att pröva för en var. Den teoretiska framställningen ligger nära matematikens och naturvetenskapens ideal, från vilka Nozick också lånar exempel och drar paralleller till.

”Anarki, stat och utopi” blev prisad när den kom och har sedan dess ständigt omnämnts som en av vår tids mest omdiskuterade och inflytelserika politiska verk. Men Nozick är knappast någon demagog eller ideologisk förkunnare, hans framställning syftar till att framlägga tankeväckande förslag för läsaren. När han skrev sin bok fick han stor hjälp att pröva sina argument och idéer av andra sanningsälskare, som de vänsterliberala filosoferna John Rawls och Ronald Dworkin, för att inte tala om Michael Walzer som närmast är att betrakta som en amerikansk socialdemokrat.

Nozicks fria intellektuella sökande finner vi också i hans egen livshistoria. Han föddes 1938 och växte upp i ett rysk-judiskt immigranthem i New York. Som ung vänsterman var Nozick verksam i det amerikanska socialistpartiets ungdomsgren och under studietiden blev han en del av den starka nya vänstervågen som tog form under 60-talet.

Med tiden blev Nozick påkommen av sina vänsterkamrater med att allt mer argumentera med utgångspunkt i klassik liberalism när det gällde individers rättigheter och att problematisera socialistisk politik.

Han tillträdde 30 år gammal som rekordung filosofiprofessor vid elituniversitetet Harvard. Sitt politiska tänkande formulerade Nozick i ”Anarki, stat och utopi”, som ett svar på en annan framträdande Harvardfilosof, den 17 år äldre professorskollega Rawls inflytelserika verk ”En teori om rättvisa”, utgiven tre år tidigare.

De västerländska välfärdsstater som växte fram efter andra världskriget vägleddes idémässigt till stor del av en liberal tradition med sina rötter hos de brittiska filosoferna Jeremy Bentham och John Stuart Mill. De hade under 1700- och 1800-talet formulerat sina teorier om utilitarism, en tankeriktning som förordar att samhällen bör eftersträva att skapa största möjliga lycka för sina invånare genom att maximera deras välstånd eller möjligheter att förverkliga sina önskningar. En princip som passade väl in i välfärdssamhällen som grodde med en tillsynes aldrig avtagande tillväxt.

Det är svårt att sia om ifall Rawls arbete kan ses som ett svar på en västvärld på väg in i sitt första stora ekonomiska bakslag sedan andra världskriget, men filosofiskt sett ville han finna en alternativ grund för att legitimera välfärdssamhället. Kanske var det också 60-talets stora intresse för medborgarrättsfrågor som gjorde att han önskade utforma en politisk teori som utgick från den enskilde individens rätt och inte i första hand samhällets väl.

Rawls var starkt influerad av den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kant. Denne hade på 1700-talet formulerat en sekulär variant av den kristna människovärdesprincipen som löd: ”Du skall aldrig behandla en människa bara som ett medel utan alltid också som ett mål i sig”.

En återkommande kritik mot utilitarismen är att den enskilda individen underordnas samhällets lycka. Det finns inga garantier för dennes rättigheter skyddas om det är så att samhället i sin helhet kan utvinna mer välbefinnande åt flertalet genom att kränka dem. För Kant, liksom Rawls, är den enskilda människan tvärtom grunden för samhällsgemenskapen.

Rawls hävdar därför att den enskildes situation är måttet för hur gott ett samhälle är, det är inte bättre än hur det behandlar sina svagaste medlemmar. Han menar därför i enlighet med en lång filosofisk tradition att vi ska betrakta samhället som ett kontrakt mellan dess invånare. För att utforma det på ett vis som gör det som mest fördelaktigt för alla parter tänker sig Rawls att vi ska skissera det bakom en ”okunnighetens slöja”. Om vi inte alls vet vilka för- eller nackdelar vi kommer få i det samhälle vi ska leva i så måste vi utforma kontraktet på ett vis så att vi maximera det bästa utfallet för oss själva.

För Rawls blir den rättvisa staten ett sorts socialliberalt eller socialdemokratiskt välfärdssamhälle där det finns starka skyddsnät och en tillräcklig omfördelningspolitik för att gynna de svaga. Eftersom vi själva inte vet om det blir vår lott i samhället så skulle vi önska att andra hjälpte oss att få socialt skydd och lika möjligheter att genom utbildning försöka förverkliga våra livsdrömmar. Ett fritt näringsliv och ett starkt skydd för privat ägande fastslår liberalen Rawls genom att hävda att kapitalism och ojämlik fördelning kan legitimeras eftersom den bättre gynnar de svagaste än i exempelvis en dåligt fungerande planekonomi. Om företagen på den fria marknaden generar stora värden kan dessa sedan omfördelas så att det gynnar de svagaste.

Nozicks huvudsakliga invändning mot Rawls är att denne tycks anta att samhällets resurser faller som manna från himlen. Pengar växer inte på träd, utan är värden som gror ur människors arbete och somliga jobbar hårdare och klokare än andra. Livet är helt enkelt inte jämlikt, redan som rent biologiska varelser äger vi olika styrkor och svagheter på individnivån. Rawls tänker sig att människors egenskaper och kapaciteter inte är något de själva äger utan en del av total samhällsresurs, för Nozick har den enskilda personen själv rätt att använda sina förmågor som denne vill. Han påpekar att det i själva verket är ett brott mot Kants människovärdesprincip att betrakta hennes personliga resurser som allmänna för andra att ovillkorligt göra bruk av.

Kant har betydelse även för Nozick, men han går ännu längre tillbaka i idéhistorien och finner sin inspiration hos liberalismens fader, den engelske filosofen John Locke. I slutet av 1600-talet formulerade denne en rad principer som blev vägledande för framväxten av det liberala samhället rörande sådant som medborgerliga fri- och rättigheter, maktdelning, representativt styre och oberoende rättsväsende.

Lockes tankar kan ses som ett svar på landsmannen Thomas Hobbes politiska tänkande som denne framställde i sitt berömda verk ”Leviathan” i mitten av 1600-talet. Hobbes hade likt andra britter med fasa under det engelska inbördeskriget bevittnat vilka sidor ett rättslöst samhälle frambringar hos människan, nära var tjugonde engelsman dödades under den blodiga konflikten vars våld minst drabbade civilbefolkningen. Han förordade därför en stark och absolut statsmakt.

Naturrätten, idén om att människor har okränkbara rättigheter oberoende av stater och juridiska lagar, kan spåras tillbaka till antiken hos den grekiske filosofen Aristoteles och de stoiska tänkarna. Institutionaliserat var naturrättstanken också vägledande för den romerska rätten.

För Hobbes blev tanken på en naturlig rätt verklighetsfrämmande, naturtillstånden är snarare ett allas krig mot alla. I ett samhälle utan statsmakt äger människan möjligen rätten till sitt liv i den mån hon kan försvara det, för utan lag och ordning blir det livet för henne ensamt, fattigt, otäckt, brutalt och kort. Av det skälet upprättar människan teoretiskt sett ett samhällskontrakt där hon överlämnar sig till en suverän statsmakt i utbyte mot att slippa det vedervärdiga naturtillståndets anarki.

För Hobbes är naturtillståndet en teoretisk modell och inte någon historisk sanning, den förstahandserfarenhet han hade av en stat i upplösning tilltalade honom inte. För Locke är framväxten av staten ur naturtillstånden en historisk realitet och i någon mån måste vi ge honom rätt. Tittar vi exempelvis på vår egen svenska fornhistoria verkar det som att centralmakter vuxit fram gradvis genom att människor underordnat sig olika auktoriteter i utbyte mot beskydd och ordning.

Enlig Locke äger människan ur sin egen natur rätten till sitt liv, hälsa, frihet och egendom. I naturtillstånden har hon rätt att själv skydda dessa och straffa dem som kränker henne rättigheter, men det är ett osäkert läge för alla. Därför etableras statsmakten genom ett samhällskontrakt och dess funktion är att garantera allas rättigheter och utdöma straff för de personer som inte respekterar dem.

Med utgångspunkt i Lockes klassiska teori omfamnar Nozick också idén dessa grundläggande rättigheter och hävdar med hänvisning till den skotske upplysningsfilosofen och nationalekonomen Adam Smiths teori om ”den osynliga handen”, att bästa ekonomiska resultat uppfylls om alla marknadens aktörer får verka utan statlig inblandning. På samma vis tänker sig Nozick att statens uppkomst är resultatet av alla enskilda människors samlade rationalitet, den blir till därför att den bättre kan säkra människors rättigheter än flera konkurrerande skyddssammanslutningar och domstolar.

Men det är en begränsad stat som kan legitimeras på det viset, det är en så kallad nattväktarstat, en minimal statsmakt vars uppdrag enbart är att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter genom polis och försvar samt att hantera domstolsväsendet. För Nozick är våldsmonopolet det enda giltiga monopolet i ett fritt och rättvist samhälle.

Exakt vad som berättigar människans rättigheter är inte helt klart, Locke lutar sig mot naturrättens tradition och tänker sig att de utmynnar ur Gud och naturen, Nozick för ett resonemang kring att de hänger samman med människans förstånd och bevisliga förmåga att kunna ingå kontrakt.

Precis som människan äger rätten till sig själv hävdar både Locke och Nozick att hon också äger rätten till sitt arbete. Ingen, inte heller statsmakten, får utan vidare ta ifrån henne det hon skapar och förvaltar. För Nozick innebär det att välfärdsstatens beskattning som syftar till att omfördela resurser mellan invånare är stöld och slaveri. Den typen av transaktioner måste gå genom frivilliga uppgörelser mellan fria medborgare.

Nozick tycks alltså förorda ett system av privata konkurrerande social- och pensionsförsäkringar och förenings- och samfundslivet som utförare av sociala insatser. Ett problem för Nozick är att en stor del av de ägandeförhållanden som åtminstone rått historiskt inte varit genom frivilliga överenskommelser utan genom våld och tvång, så vad har vi för skäl att respektera äganderätten nu om inte tidigare transaktioner gått schysst till?

Det är intressant hur Nozick närmar sig kommunismens fader Marx teori om arbetsvärde och exploateringen av arbetaren. Denne hade i sin tur formulerat sin tanke om det utsugna proletariatet utifrån Lockes teori om hur människan skapar egendom genom arbete och Nozick tänker sig likt Marx att människor utnyttjas om de inte själva äger kontrollen över sitt arbete och frukten av det.

Både de som omhuldat och de som förkastat Nozick har sett hur hans resonemang legitimerar privatiseringar och ett vidgat marknadssamhälle, men en hans tankar är av en moralfilosofisk och existentiell art.

För Nozick är det centralt att det goda mänskliga livet också är ett liv i personligt ansvar och självförvaltande. I sin kritik mot utilitarismen och i förlängningen välfärdssamhället skisserar Nozick tanken på ”upplevelsemaskinen”. Han ber oss föreställa oss en manick som kan ge oss oändliga impulser av välbehag och önskade upplevelser i hjärnan, en källa till evig lycka.

Enligt utilitarismen är det förstås en ultimat lösning att låta hela mänskligheten uppgå i ett ständigt lustfyllt välstånd, men Nozick frågar oss om den inte också berövar oss viktigare värden? Är det inte mer värdefullt för oss att vara en del av verkligheten och att som handlade människor leva och ta ansvar för våra egna liv? Att arbeta och skapa det goda med våra egna händer och förstånd? Här skönjer vi en djupgående kritik av välfärdssamhället som sådant, att vi som vuxna både önskas servas med allting och helst slipper ta ansvar för våra val utan gärna skjuter över det på ”systemet” som sedan också får bära skulden för det vi själva inte vill kännas vid.

Somliga har hävdat att den klassiska liberalism som Locke och Nozick företräder är en förmildrad variant av Hobbes syn på människan som en egoistisk individ i ständig jakt på materiella fördelar, men i själva verket är deras frihetssträvan mer i samklang med Aristoteles tanke om att det lyckliga och förverkligade mänskliga livet är att självständigt behärska och ta ansvar för det utifrån eget huvud.

Nozick sökte liberalismens ursprungliga mening i dess klassiska rötter och fann dem djupt nere i frihetens friskt sprudlande källa.

Litteratur

Anarki, stat och utopi

Robert Nozick

Timbro förlag