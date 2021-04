Problem att boka vaccintid: ”Måste ha kunnat räkna ut att det skulle bli rusning”

Anmäl text- och faktafel

– Jag prövade att ringa, det gick inte, säger Claes Hellgren, 66 år, i Västerås.

Han möttes av ett automatiskt meddelande flera gånger och kom inte fram.

– Då prövade jag att logga in på hemsidan med bank-id. Det gick inte heller.

Han beskriver hur han efter en stund blev utloggad med beskedet att han hade ”väntat för länge”.

– Jag försökte flera gånger, sedan ringde jag supporten och det tog 40 minuter innan de svarade. De sade att det inte är något fel och uppmanade mig att försöka igen.

Claes Hellgren tycker att det är konstigt att bokningssystemen inte är anpassade.

– Vad har de tänkt sig ska hända? Det kommer ju att vara mycket större grupper nu som ringer.

Fler har kontaktat VLT om samma sak.

– Jag har loggat in 40 gånger och jag kommer inte rätt. Jag ska gå via min vårdcentral för att boka covid-vaccin, då kommer jag till inloggningen igen. Den har havererat. Det är ingen ordning på något, säger en västeråsare som vill vara anonym.

– Det är för dåligt. De måste ha kunnat räkna ut att det skulle bli rusning. De måste dimensionera en sådan sajt så att den står pall för trycket.

När VLT kontaktar 1177:s presstjänst vid 18-tiden på onsdagen känner de inte till att det ska vara några störningar i webbokningen.

Vid 19.30 återkommer presstjänsten per mejl och bekräftar att uppgiften om störningar trots allt stämmer.

”Nu har vi fått nya besked. Fick precis meddelande om att det finns en del störningar när man försöker logga in i e-tjänsterna. Vi försöker just nu se vart problemet ligger och hoppas att det löser sig så fort som möjligt. Det verkar beröra Västmanland, Värmland och Västerbotten och vet inte just nu om det är fler som drabbats. Det handlar bara om mindre störningar vad vi kan se i dagsläget”, skriver Yvonne Edenholm, pressansvarig på 1177.

Bokningen av vaccintider har breddats. Nu ska även de som är födda 1952–1956 kunna boka, kunde VLT berätta i en artikel som publicerades på vlt.se klockan 17.14 på onsdagen.

Tydligen har inte det fungerat som tänkt.